李家超母校五邑工商總會學校派0班　家長盼續辦：師生家長關係好

教育局昨日（17日）公布，本學年有15間小學獲派「0班」、面臨殺校，其中一間是李家超母校五邑工商總會學校。學校今早（18日）如常上課，一名今早場才得悉情況的家長的兒子就讀小三，雖然應不受潛在殺校影響，但她依然認為若真的殺校十分可惜，因為不論是教育還是其他方面，學校也辦得很好，兒子也讀得很開心。她形容學校氛圍很好，學生、家長及老師之間的關係也很好，希望不會停辦。



本學年有15間小學獲派「0班」、面臨殺校，其中一間是李家超母校五邑工商總會學校。（梁鵬威攝）

本學年有15間小學獲派「0班」、面臨殺校，其中一間是李家超母校五邑工商總會學校。（梁鵬威攝）

教育局昨日證實下學年有14所資助小學及一所官立小學，小一收生不足16人，不獲准開辦資助小一班，是首次有多達15間學校於同一年獲派0班。教育局已要求相關學校同日下午向家長公布安排。

不過，其中一間榜上有名的學校—「五邑工商總會學校」卻有很多家長表示不知道或沒留意到相關消息，包括李先生。他在記者提及才得悉情況時，若真的殺校，可能會安排小孩轉校，但也希望能轉到離家較近的學校，畢竟一開始選擇五邑工商總會學校的一大原因也是因為離家近，車程才15分鐘。不過，他的小孩就讀小三，應不受潛在殺校影響。

五邑工商總會學校學生3月18日如常上課。（梁鵬威攝）

五邑工商總會學校學生3月18日如常上課（梁鵬威攝）

五邑工商總會學校學生3月18日如常上課。（梁鵬威攝）

另一名家長李太的兒子也就讀小三，她認為最終若真的殺校十分可惜，因為不論是教育還是其他方面，學校也辦得很好，兒子也讀得很開心。她形容學校氛圍很好，學生、家長及老師之間的關係也很好，希望不會停辦。

五邑工商總會學校家長李太認為若真的殺校十分可惜，因為不論是教育還是其他方面，學校也辦得很好，兒子也讀得很開心。（梁鵬威攝）

一名學校老師指，校方昨日已通知家長相關消息，一切決定將以學生利益為依歸，稍後會再作公布。