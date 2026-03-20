營地預約及收費｜有露營愛好者倡加強巡查　應設直接罰則取代勸喻

漁護署研究10月1日前（即國慶黃金周前）推出郊野和露營地點預約制，考慮將西貢鹹田灣、浪茄灣等熱門營地納入試點，並研究加入收費制度。有逾10年露營經驗的愛好者Desmond今日（20日）在電台分享指，可接受預約及收費制度，但最有效方法是政府加強巡查制止不當行為，而且現時面對違規行為都是以勸喻為主，他認為應設直接罰則才有效。



2月22日，鹹田灣營地情況。（漁護署FB）

露營愛好者Desmond在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，他曾在接近30個香港官方露營地露營，亦曾到已行預約制的荃錦營地露營。他指荃錦營地整體可供約37個營位，以往毋須預約時會較多人，現時改為預約制後常出現「搶位」情況，剛推行預約制時，中午12時開放登記僅5分鐘便滿額。

對於是否會出現「黃牛黨」炒賣營位的問題，Desmond認為機會不大，因為入場須親自取牌才獲准進場，目前未見有人公開售票。他認為預約制的好處是能確保入場人數，不過仍需有人在場認證，他指荃錦營地通常至晚上約8時會有一至兩名工作人員在場，其中一人需巡場。

1月2日中午西貢鹹田灣咸田公廁環境仍惡劣，廁所外堆積大量垃圾。（資料圖片／董素琛攝）

農曆新年期間不少內地旅客來港露營，2月20日年初四，西貢鹹田灣營地中午仍有數十個帳篷。（梁鵬威攝）

Desmond又認為適度收費可接受，亦有助減少人流與垃圾量，若人數減少，垃圾自然會少。他批評部份露營者會隨意堆放物品，「將用唔晒嘅嘢就咁擺喺度就算」，如未用完的氣罐，便放在營地聲稱留給其他人使用，其實是找藉口不清理。他又舉例指很多人不清潔營地洗手間，甚至出現尿兜內有食物殘渣的情況。

綠色和平昨晚（18日）實地考察，發現鹹田灣及西灣共有近600個帳篷。（綠色和平提供）

他認為必須從源頭管理與教育入手，僅靠勸導難以改變所有遊客的行為。至於營地維護方面，他指出西貢浪茄、鹹田灣等偏遠營地最容易出現垃圾問題，因缺乏車路，政府人員不容易入去巡查，鹹田灣的垃圾處理目前主要依靠當地原居民協助清理。Desmond認為，最有效的做法是增加巡場人手，能直接制止不當行為。他指現行多以勸喻為主、成效有限，應設直接罰則。

他又提到露營地多位於山野偏僻處，有多個入口可入場，單靠預約系統不足以完全控制未被預約者紮營的情況，「畀你預約，嚟到冇營都係照紮」。