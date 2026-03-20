宏福苑聽證會｜居民屢投訴無果　前主席鄧國權拒開大會僅收勸喻信

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（20日）舉行第二場聽證會。委員會代表大律師杜淦堃在會上指出，宏福苑居民曾就大維修一事向屋宇署、民政事務處及市建局等三個政府部門投訴，惟未有實質回應。而業主收集5%業權要求開業主大會，但時任法團主席鄧國權兩度拒絕，民政事務總署亦只向他發勸喻信。



《香港01》宏福苑五級火專頁

宏福苑舊業主立案法團主席鄧國權。（資料圖片/左朗星攝）

大埔宏福苑五級大火後面貌。（資料圖片）

200人出席大會 總票數有570票疑涉收授權票

杜淦堃指出，在通過大維修工程前，宏福苑居民曾質疑業主大會有收授權票問題，在業主大會前夕，有居民投訴大會當日明明只有約200人出席，但是開票所點出的票數竟有570票。居民又投訴，當時有區議員以教申請資助5至8萬元為名，行收授權票之實。最終業主大會以80.5%通過維修方案，包括拆除原有外牆、鋪設新瓷磚，並通過宏業建築為大維修承建商。

大埔宏福苑火災獨立委員會2026年3月19日在中環展城館舉行首輪聽證會。代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃（前一）與法律團隊到場。（夏家朗攝）

屋宇無跟進稱ICU負責 民政轉交居民投訴對象管委會處理

杜淦堃又指出，有居民曾向相關政府部門投訴。其中，屋宇署回覆指宏福苑屬房屋局獨立審查組（ICU）的管轄範圍；民政事務處收到居民關於圍標及假代理人的投訴，回覆稱要轉交市建局、競爭事務委員會、屋宇署、管委會，但管委會便是居民投訴對象。民政事務處又建議業主尋求法律意見。

市建局收7投訴電郵 回覆無實質內容

另外，2024年期間，市建局曾收到7封居民的投訴電郵，惟市建局對每封投訴電郵的回覆基本上均被指缺乏實質內容。市建局認為，其法定職權不包括樓宇管理和解決問題。

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宏福苑業主兩要求開大會 鄧國權拒絕僅收勸喻信

及至2024年2月，宏福苑業主收集到5%業權，要求召開業主大會，推翻3.3億元工程合約及重選管委會，可是時任法團主席鄧國權拒絕在14日內召開大會。居民遂去信民政事務總署要求介入，但民政總署並沒有履行權力。其後民政總署僅向鄧國權發出4封勸喻信，由民政事務專員柯煒妍代行，提醒他履行責任。

同年7月5日，居民再聯署要求召開業主大會，但鄧國權同樣沒有理會居民要求，未有在法定14日內召開大會。聽證會指當時民政總署亦收到大量投訴，並向鄧國權發勸喻信。此外，大埔區辦事處亦收到共19宗投訴，涉代理人票、工程範圍等問題。

維修工程展開後，投訴更不斷增加，包括宏業在未諮詢業主下，就將磁磚由紙皮石改為瓦仔。