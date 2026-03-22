銀齡舞團銅鑼灣跳K-pop勁舞　婆婆難忘跳《APT》着校服扮G-Dragon

跳韓國K-pop勁舞不一定是年輕人專利，有一班銀髮族近期組成K-pop舞團，更在銅鑼灣街頭「快閃」施展一身好「舞」功，到底這班銀髮長者與K-poo是如何連結起來呢？



銀齡舞團「CAN」是由香港聖公會西環長者綜合服務中心一班長者會員組成，他們在2024年成立，現在舞團有16位恆常舞者，年齡最小的約57歲，最大更有80歲。（黃寶瑩攝）

這隊銀齡舞團「CAN」是由香港聖公會西環長者綜合服務中心一班長者會員組成，他們在2024年成立，現在舞團有16位恆常舞者，年齡最小的約57歲，最大更年屆80歲。

銀齡舞團「CAN」是由香港聖公會西環長者綜合服務中心一班長者會員組成，他們在2024年成立，現在舞團有16位恆常舞者，年齡最小的約57歲，最大更有80歲。（聖公會提供）

中心教育及發展服務助理程序幹事陳志堅（Ken）說，舞團最初是從消脂班延伸出來的，原意並不是想舞團像現時一樣，會有外出表演機會。Ken又指，一直有留意社交媒體，亦見到外國亦有類似活動，剛好認識到舞蹈老師，於是便開始有了舞團的雛形。

對於大眾對長者活動的印象，中心教育及發展服務助理程序幹事陳志堅（Ken）「年青人玩到嘅嘢，點解佢哋唔可以玩呢」。（黃寶瑩攝）

中心教育及發展服務及單位主任劉子鉫（Emily）則介紹指，舞團名為「CAN」，是取其「可以」的意思，由強調「I can（我可以）」，「We can（我們可以）」。Emily又說，舞團證明了長者不一定很文靜，很需要被照顧，反而他們亦可以捕捉到潮流。對於大眾對長者活動的印象，Ken則認為「年青人玩到嘅嘢，點解佢哋唔可以玩呢」。

中心教育及發展服務及單位主任劉子鉫（Emily）說，舞團證明了長者不是一定很文靜，很需要被照顧，反而他們亦可以捕捉到潮流。（黃寶瑩攝）

其中一名成員貝貝現年69歲，她回憶指有朋友邀請她加入舞團，叫她試一試，於是便參加。上第一堂時，貝貝指感到要很有力度，但多上了數堂後便習慣了。她是一名家庭主婦，曾經因為兒子長大，不需要她的照顧，覺得自己「冇乜用」而悶悶不樂，過去曾跳排排舞消磨時間，但跳K-pop後感覺更開心，而且令她更有信心。

銀齡舞團「CAN」是由香港聖公會西環長者綜合服務中心一班長者會員組成，中心更特別準備了燈牌「應援」。（黃寶瑩攝）

雖然貝貝多次說加入舞團後，令她感到十分開心，但接觸新事物時難免會有擔心。貝貝指起初排舞時，覺得K-pop節奏有點快，怕跟不上拍子，而且與排排舞不同，K-pop需要他們記住如何「走位」。現時她會與孫女交流舞步，平日甚少將稱讚說出口的家人，在看過她表演的片段亦會讚她厲害。

銀齡舞團「CAN」成員貝貝記起第一次上台表演是在瑪麗醫院表演《APT》，當時感覺自己在做義工，「下面啲人好開心」。（黃寶瑩攝）

另一樣令她感到開心的是，整個團隊一起跳，大家程度都差不多，互相照顧。貝貝認為跳不到也沒關係，最重要是開心。貝貝又記起第一次上台表演是在瑪麗醫院表演《APT》，當時感覺自己在做義工，「下面啲人好開心」。

Emily亦指舞團成員「全世界都爭C位，佢哋唔爭」，在外表演，如在啟德綜藝館時，亦會互相讓座休息，認為這份連繫及關係才是最珍貴。她又說，舞團不只令成員，亦讓從事長者服務的他們可以突破自己框架；成員對K-pop文化的接受程度愈來愈高，「鼓勵我哋再畀多啲嘢佢哋」。

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貝貝對韓國潮流認識不多，64歲的成員Shirley則不同，疫情期間，她在網上認識了韓國男團BTS，旋即被他們吸引，尤其是看他們跳「刀群舞」。Shirley更為了他們去學韓文、看韓劇。後來，她看到中心有K-pop舞團活動，便決定嘗試。Ken指舞團曾在葵青劇院表演，但因有成員離開而欠了一個人才可出騷，Shirley當時「耍手」拒絕上台，不過最終Shirley亦順利上台完成演出。

銀齡舞團「CAN」成員Shirley說，很多人對長者活動的印象都是很靜態的，如耍太極、寫書法等，但其實長者不是必然要「靜」，「我跳到，起碼跳啲新舞，開心」。「黃寶瑩攝）

Shirley則打趣說因為當時「企喺後面」，但當表演完畢後，觀眾席傳來的掌聲之多是她意想不到的，「諗唔到咁多掌聲」。Shirley說，很多人對長者活動的印象都是很靜態的，如耍太極、寫書法等，但其實長者不是必然要「靜」，「我跳到，起碼跳啲新舞，開心」，她說朋友看到表演片段後問「你都得呀？」感覺很有趣，「令我覺得自己還可以」。她又說，會推薦其他長者參與。

Shirley說，跳K-pop最緊要是記性，身體協調好緊要，又要有節奏感，用身體語言展示給別人知道自己是在跳K-pop，而不是「大媽舞」。（黃寶瑩攝）

她又指，跳K-pop最緊要是記性，身體協調好緊要，又要有節奏感，用身體語言展示給別人知道是在跳K-pop，而不是「大媽舞」。Emily則說觀察到成員跳舞後身體變得更好，「喘氣喘少咗」， 現在上堂時應付半個鐘熱身都很輕鬆。

Emily說觀察到成員跳舞後身體變得更好，「喘氣喘少咗」， 現在上堂時應付半個鐘熱身都很輕鬆。圖為銀齡舞團「CAN」在舞蹈老師Poyi帶領下熱身。（黃寶瑩攝）

提到在銅鑼灣街頭「快閃」的大膽想法，Ken指最初向舞團成員提出時，亦有點擔心，他記得當時跟成員說「不如我哋帶你出街街」，成員們以為是在商場等地方表演，當得知是在街頭表演時，反應都是「吓？唔係呀嘛？」

銀齡舞團「CAN」在銅鑼灣街頭「快閃」大跳K-pop勁舞。（聖公會影片截圖）

表演當日自然引來不少行人駐足欣賞，片段在社交媒體上亦有不少迴響，不少人留言稱讚，如說「啲關節仲好過我」，「希望我到咗呢個年紀都可以好似佢哋咁熱血咁跳得」等。片段更有38.6萬觀看次數，1.74萬人讚好。

提到在銅鑼灣街頭「快閃」的大膽想法，Ken指最初向舞團成員提出時，說「不如我哋帶你出街街」，成員們以為是在商場等地方表演，當得知是在街頭表演時，反應都是「吓!?唔係下話!?」。（黃寶瑩攝）

當日坐港鐵前往銅鑼灣時，各人都稱感到膽怯，Shirley笑說當日「坐地鐵落去已經想走」，怕其他人覺得「呢班長者落嚟跳舞？有冇搞錯？」Ken說當日原本打算跳不到亦沒關係，「係可以跳唔到㗎嘛，跳唔到唔緊要，開心去玩」，但成員要求先跳一、兩次，「唔得先走」。最後舞團順利完成街頭「快閃」跳舞，由下午6時跳到晚上9時，只為做到最好效果。

「CAN」已有8至10次演出經驗，他們每次臨近表演前，都會主動要求「加操」，而且在服裝上十分講究。（聖公會提供）

「CAN」已有8至10次演出經驗，他們每次臨近表演前，都會主動要求「加操」，而且在服裝上十分講究。中心讓成員有主導權，上台髮型、造型、服裝都由成員決定。有次更有成員提出模仿韓國巨星權志龍（G-Dragon），穿學生裝表演，並要求將鈕扣扣亂一點，「咁先夠Bad（壞）」。他們會觀察其他表演團隊，參考服裝。Ken說在這方面，成員反而比他更前衞，「自己反而守舊啲」。

舞蹈老師劉寶兒（Poyi）形容「CAN」的成員比她想像中靈活及有活力，而且比起青少年，會更願意去發問，「好肯去學」，而且「enjoy個過程多啲」，更有滿足感，成員的喜悅亦感染到她。（黃寶瑩攝）

舞蹈老師劉寶兒（Poyi）本身亦有教長者跳舞的經驗，她形容「CAN」的成員比她想像中靈活及有活力，而且比起青少年，會更願意去發問，「好肯去學」，而且「enjoy個過程多啲」，更有滿足感。Poyi又指成員的喜悅亦感染到她，而成員亦有進步，他們「一開頭教動作會驚驚青青」，因K-pop節奏較快，但現時即使慢慢加難度，成員亦可跟上。

銀齡舞團「CAN」有成員曾在籌備表演時，提出模仿韓國巨星權志龍（G-Dragon），穿學生裝表演，並要求將紐扣扣亂一點，「咁先夠Bad（壞）」。（聖公會提供）