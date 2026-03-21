今日新聞8分鐘｜葵涌持刀男3警開5槍制服｜ 紅磡金行失1億元金條

觀塘明渠「翠屏河」變「泡沫河」 網民熱議：平時有魚有雀

觀塘明渠「翠屏河」突變「泡沫河」。今日（20日）中午前後，有途人路經翠屏河時，發現渠內水上滿佈白色泡沫，並拍下片段放上Threads戲謔「翠冰河」，引起網民熱議。帖主指，「平時幾清，有魚有雀，今日呢啲唔知咩泡嚟」；有人則懷疑與附近工廈有關。

《香港01》下午3時許到場視察，可見明渠泡沫已幾近全部消失，水清看到底部泥沙，惟源頭位置仍見到有少量白泡。現場早已貼有告示，指翠屏河「水質容易受人為影響（如不當排放污水）。渠務署已設置旱季截流器以減少污染物進入河道，以改善水質」。

上水女子墮梧桐河 男子跳河救妻 兩人送院不治

昨（20日）晚11時許，警方接獲一名女子在上水華山南部近石湖新村位置報案，指其母親在上址企圖自殺，墮至梧桐河，其父親見狀跳河救妻，惟之後兩人失去蹤影。

救援人員接報到場，在上址搜救起一名姓莫的女子（38歲）及另一名姓梁的男子（53歲），兩人昏迷不醒，被送往北區醫院搶救，該名53歲男子送院後於零時55分被證實不治，女方亦在其後被證實不治。據了解，兩人育有一對年約10多歲的子女，事前兩人曾因感情及金錢問題爭執。

紅磡億元金條竊案｜前拍檔伙4人設局 扮交易再上門踩場趁亂偷金

紅磡祟安街半島廣場樓上一間金行昨午（20日）遇竊，73條金條總值高達1200萬美元（約1億港元）被盜。警方同日以涉嫌「盜竊」拘捕4男1女（31至58歲），並起回所有金條。消息指，金行人員早前與一名男子相約在店內交收金條，但驗收金條時，該金行的前生意夥伴卻帶同3人上門聲稱「收數」，企圖擾亂交易，期間有人在門外「睇水」，有人趁機將金條放進行李箱，然後4人連同原本在店內交收金條的男子相繼離開，登上私家車逃走。金行負責人與職員隨即追截及報警。

葵涌男持刀街頭徘徊 草叢跳出曾向警稱：斬死你 3警開5槍制服

今日（21日）凌晨12時起，一名男子先後在荃灣地鐵站、葵涌昌榮路及青山公路一帶持武器在街頭徘徊，又在馬路胡亂行走，曾向路過的私家車揮動武器。警方接獲多名市民報案後趕往現場調查，有衝鋒隊警員在青山公路葵涌段搜索時，該男子突然從草叢跳出，手持一把約20吋長鋸齒利刀及一支約1米長的鋁質鐵枝，衝向衝鋒隊警員，警員口頭警告及噴胡椒噴劑無效後，3名警員分別開5槍制服男子。他右胸及右大腿中槍，昏迷送往瑪嘉烈醫院搶救，正接受手術。警方將案件列作「藏攻擊性武器」及「意圖傷人」。

不滿新建火葬場近民居 茂名信宜爆警民衝突 村民向警投擲雞蛋

近日，廣東茂名信宜爆發警民衝突。據報道，當地村民不滿政府計以修路名義徵地，並計劃在村落、學校附近興建火葬場，於是集結抗議，與防暴警察爆發激烈衝突，導致多人受傷。

屈露宿者案4警上訴 女警稱跟上級指示 官反駁不合法便不是指示

6名警員於在通州街露宿者聚集的地方進行反毒品行動時，涉誣衊露宿者藏毒等，被裁定妨礙司法公正罪成，被判囚25個月至41個月。其中4人就定罪或判刑上訴，上訴庭周五（20日）作聆訊，其中一名定罪女警稱，她只是低級警員，跟從上級指示，最終卻被判囚3年1個月，認為判刑過重。法官反駁稱指示不合法便不是指示，看不到女警有承受壓力，並形容本案涉案警員的行為「過份熱心」。法官稱6個月內下裁決。

旺角47年手雕麻雀店「公友祥」因業主收舖3.28結業 老闆暫定退休

屹立旺角上海街約50年的「公友祥麻雀」，近日宣布因業主收回舖位，即將於本月28日結業。有關消息傳開，引來不少舊雨新知到場光顧，店方今日忙得不可開交。

老闆兼手雕麻雀師傅高潤勤自18歲入行，為人生第一份工，至今已在「公友祥」度過40多年，當他收到業主通知要收舖後，曾嘗試找尋其他舖位，惟未有心儀之地，決定暫時退休。人生的黃金打拼時期，都在這個小舖位度過，突然要離開，高潤勤慨嘆感到不捨及失落：「做咗幾十年，一日到晚都做，突然之間冇咗工作，點都有失落感。」

美國「7噸火流星」劃破天際解體 釋250噸炸藥能量 巨響驚動多州

1顆重達7噸的流星17日以每小時4萬5000英里（約7萬2420公里）的速度劃過美國克利夫蘭（Cleveland）上空，隨後發出震耳欲聾的巨響並解體，嚇壞了當地居民，他們一度以為發生了爆炸。