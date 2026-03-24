宏福苑聽證會｜市建局律師稱未盡職說法不公　圍標難一己之力解決

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（24日）舉行第三場聽證會，早前聽證會揭露市建局在2024年期間曾收到7封居民投訴電郵，惟對每封投訴電郵的回覆基本上均被指缺乏實質內容。



市建局代表大律師呂世杰今日表示，市建局只是扮演支援角色，而且受限於資源而無預留任何人力參與任何樓宇復修工作，認為指市建局未盡忠職守的說法欠公允，市建局亦不可能靠一己之力解決圍標。



大埔宏福苑五級大火後狀況。（資料圖片/夏家朗攝）

宏福苑2018年2月申請招標妥

呂世杰表示，因應政府2011年市區重建策略，市建局在政策下職能不包括直接參與樓宇復修，只協助招標。及至在2013年，市建局才為大廈業主提供新招標安排，包括收集投標意向書、註冊會計師等以確保公正。後至2016年推出「招標妥」，加強業主支援，而宏福苑則於2018年2月2日申請招標妥。

呂世杰指，招標妥提供三方面支援，一是電子招標平台，令所有承建商都收到通知入標；二是收標及開標；三是提供獨立顧問服務，市建局會安排第三方顧問，提供工程費估算等意見。

市建局。（資料圖片/任葆穎攝）

呂世杰提到，市建局對工程顧問公司「鴻毅」認知有限，鴻毅亦無經「招標妥」投標，強調市建局只是支援平台，當時「招標妥」是收費服務，為樓宇工程提供支援服務，並不包括工程顧問；直至2018年7月才支援工程顧問服務。

市建局無預任何人力資源參與任何樓宇復修工作 不可干預業主決定

他表示為了自由原則，物業是私人資產，市建局不可干預業主決定，越俎代庖，也不可令人認為市建局會偏坦任何一方。呂世杰說，市建局角色是為「申請人」聘獨立專業人士，不會取代認可人士或註冊檢驗人員的責任，而基於財政及人力資源規劃，市建局無預留任何人力資源參與任何樓宇復修工作，強調「資源緊絀不言而喻」。

鴻毅曾在承建商分析報告中，疑隱瞞宏業訴訟紀錄，以及修改評分，呂世杰指市建局稱對「照單全收」的說法不敢苟同，認為「如有人存心做」，不可能偵測到異常；市建局未盡忠職守的說法亦有欠公允。

不可能靠一己之力解決圍標 市建局律師：必須從宏觀策略著手

呂世杰最後指，業主可能面對合謀貪腐，有需要加強對業主的協助，因此市建局已與政府商討加強「招標妥」。但他表示，任何制度無法萬無一失，即使「加強版」亦未必可杜絕圍標，不可被視為解決圍標問題的靈丹妙藥。此外，樓宇維修過程繁複，市建局作為非執法機構，不可能靠一己之力解決圍標，若要解決亂象，必須從宏觀策略著手。

▼ 2026年3月24日 大埔宏福苑大火獨立委員會第三場聽證會 ▼

