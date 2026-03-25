怡勝花園大維修每戶最多夾10萬　居民質疑較市價高　招標妥存漏洞

廉政公署今日（25日）公布，周一分三宗案件落案起訴五人，控告他們涉嫌就三個屋苑的大維修工程，行賄業主立案法團成員及業主代表，其中涉及葵涌怡勝花園。有住戶指大維修仍未完成，每戶需付8至10萬元，比市價「貴咗少少」。他又認為市建局「招標妥」有漏洞，「肯定係有圍標㗎喇」。



廉政公署今日（25日）公布，周一（23日）分三宗案件落案起訴五人，控告他們涉嫌就三個屋苑的大維修工程，行賄有關屋苑的業主立案法團成員及業主代表，其中涉及葵涌怡勝花園。（吳美松攝）

廉政公署今日（25日）公布，周一（23日）分三宗案件落案起訴五人，控告他們涉嫌就三個屋苑的大維修工程，行賄有關屋苑的業主立案法團成員及業主代表，其中涉及葵涌怡勝花園。（吳美松攝）

去年11月底拆棚架及棚網 大維修未完工

葵涌怡勝花園在案發時正進行大維修，至去年11月時仍有棚架及棚網圍住，11月底則拆除了棚架及棚網，其後未有再進行工程。有住戶指工程主要是翻新樓宇外牆。亦有附近餐廳職員指，餐廳需「夾錢」，但早前大維修工程一度因有人被捕而暫停，不過她指並不清楚詳情。

廉政公署今日（25日）公布，周一（23日）分三宗案件落案起訴五人，控告他們涉嫌就三個屋苑的大維修工程，行賄有關屋苑的業主立案法團成員及業主代表，其中涉及葵涌怡勝花園。（吳美松攝）

有居民工程價較市價稍貴 質疑背後涉及圍標

住戶梁先生指大維修仍未完成，當初經市建局「招標妥」招標，每戶需付8至10萬元。他說是比市價「貴咗少少」，質疑「招標妥」有漏洞，「肯定係有圍標㗎喇」。被問到業主立案法團涉受賄一事，他指暫未留意相關新聞，因此不便評論，惟早前有聽聞相關消息，但不肯定怡勝法團是否牽涉其中。

根據廉署公告（詳見另稿），涉及怡勝花園貪污案，發生於2020年7月至2024年4月期間，其中一名被告黃湘豫，先後四次向怡勝花園一名時任法團成員提供未有指明金額的賭場籌碼及價值約50,000元的裝修服務，以協助所推薦的工程顧問及承辦商取得怡勝花園大維修顧問及工程合約。

該法團成員沒有接受黃湘豫提供的利益，亦沒有協助相關工程顧問或承辦商取得合約。怡勝花園大維修工程的工程顧問合約，最終由鴻毅建築師有限公司獲得，而有關工程合約則由俊豪建築工程有限公司取得，合約金額逾2,100萬元。