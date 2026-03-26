消防處將軍澳學院4.12辦開放日　門票今起開放申請　即睇詳情

​消防處今日（26日）表示，為響應和支持第11個「全民國家安全教育日」，將於4月12日（周日）在將軍澳消防及救護學院舉行開放日。開放日的參觀時間為上午10時至下午2時，市民須憑票入場，有興趣的市民可今日起至29日，透過消防處流動應用程式申請二維碼入場券，每人最多可申請4張。



消防處今日（26日）表示，為響應和支持第11個「全民國家安全教育日」，將於4月12日（周日）在將軍澳消防及救護學院舉行開放日。（消防處網頁）

​消防處表示，開放日當日有豐富節目，包括介紹消防處在維護國家安全領域的工作、消防及救護車輛巡遊、聯合救援示範、訓練設施展覽、裝備和特別車輛展示、防火安全教育展覽、攤位遊戲和消防工作犬示範。屆時消防及救護教育中心暨博物館亦會開放予市民參觀。

經消防處流動應用程式申請 每人最多可申請4張

開放日的參觀時間為上午10時至下午2時，市民須憑票入場，三歲或以下嬰幼兒則無需門票。有興趣的市民今日起至29日，可透過消防處最新版本的流動應用程式申請二維碼入場券，每人最多可申請4張。電腦抽籤結果將於4月1日經香港消防處流動應用程式通知中籤者。