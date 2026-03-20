宏福苑聽證會｜居民首聞消防系統關閉半年：原來喺咁危險地方咁耐

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（20日）舉行第二場聽證會， 不少宏福苑居民到場旁聽。有居民指，聽證會上提及的大維修情況，居民一早已感受到，但投訴無果，「冇人會應你㗎，冇人會話俾你知，冇人會去同你攞返個公道」。居民又說今次宏福苑大火「只係話畀你知香港係有問題」，希望政府能檢討，並給居民一個交代。



宏福苑居民張女士說，今次宏福苑大火「只係話俾你知香港係有問題」，希望政府能檢討，並給居民一個交代。（梁偉權攝）

《香港01》宏福苑五級火專頁

宏福苑大火造成168人死亡，圖為死者被發現的位置。（01製圖）

宏福苑3月20日第二場聽證會重點：

．何偉豪為何獨自上樓，因助居民疏散後與同袍會合失敗

．宏業知悉使用發泡膠封窗風險仍堅持使用

．泡膠封窗問題，消防處稱不屬其管轄範疇；房屋局ICU亦未理會

．消防系統關閉逾半年，承辦商申請延關閉16次，消務處無提出質疑

．後樓梯「生口」涉違規用木板，ICU無視察只睇文件

．宏業兩名董事交證人陳述惟拒絕出庭

．居民屢投訴授權票、圍標等問題 屋宇署、市建局、民政無理

．有五間投標宏福苑大維修公司疑與宏業有關聯

．工程顧問鴻毅唯一註冊檢驗人如橡皮圖章

．鴻毅分析和評級承建商報告誤導居民

．警方情報顯示，少數黑社會成立顧問公司，與承建商充斥貪污和秘密共識



(資料圖片)

宏昌閣居民張女士今日到聽證會旁聽後在場外哽咽說，「屋企被人燒咗，呢幾個月嘅苦難，但係我哋咩都做唔到，可以點？」她希望政府給予居民一個交代。她又認為，今日聽證會內容沒有特別，因過去兩日提及的大維修情況，對居民來說早已感受到，「但係同人講係冇人會應你㗎，冇人會話俾你知，冇人會去同你攞返個公道」。

她認為每一個涉事者「都係話唔關我事」，都在推卸責任。張女士亦認為，宏福苑大火只是香港的其中一件事，「宏福苑只係話畀你知香港係有問題」，對居民而言代價是很大，但對香港人來說代價可能更大，往後會有更多事件發生，宏福苑大火只是冰山一角，突顯到香港有問題。

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每一個地方，每一個關卡都係，唔係諗緊點樣唔關佢事，係諗吓件事，有件事出咗嚟係諗下點樣關你事。你今日聽到㗎啦，所有嘅嘢都係話點樣唔關我事，再係咁樣落去，好多嘢都會發生，唔係剩係宏福苑呢件事。你覺得好嚴重咩？我覺得宏福苑呢件事唔嚴重，更嚴重嘅事都會發生。 宏昌閣居民 張女士

至於居民屢次就大維修向相關政府部門等投訴均無果，張女士說：「好多在座嘅人都曾經向政府投訴過，但係得到嘅結果係點？會得到咩結果？」她認為這是在告訴全世界香港有這個現象。她又說看過投標公司及標書等，認為「一定係圍標㗎啦，但可以做到啲咩呢？」

宏福苑聽證會｜居民直斥大維修招標是騙局：整個都是圍標操作

至於如何可以改善，避免再有同類不幸事件，張女士指「執法者執法，已經係最好」。她續說1997年前每個部門都會執法，「唔知點解我哋嘅部門愈嚟愈唔執法」，市民只被當成人球，「我哋只係波嚟」。至於有哪些部門需負責，她則指留待政府去檢討。

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另外，聽證會上披露宏福苑的消防系統原來已關閉了長達半年，張女士稱一直不知道，今日知悉時，方知「原來自己身處喺咁危險嘅地方咁耐，晚晚瞓覺原來係咁危險」。她又說現時每晚瞓覺都會「扎醒」，有聲響便覺得「係咪又走火警，係咪又火燭呀」，或者有其他突發事故。

原來呢個地方好多嘢都唔安全，咁唔安全，你以為有個制度喺度，原來個制度係咁樣。 宏昌閣居民 張女士

宏福苑聽證會｜消防系統停逾半年 承辦商沒質疑便16次申延長關閉

宏福苑聽證會｜非阻燃發泡膠遮窗 宏業知風險堅持用 後疑混合用

宏福苑現任法團主席徐滿柑離場時，指希望居民安居樂業。（梁偉權攝）

宏福苑現任法團主席徐滿柑離場時，指希望居民安居樂業，其代表律師則指，很多在聽證會上披露的資料亦是第一次見到，希望整個程序可以「行落去」會有信心可以得到更多真相，希望大眾繼續留意。

宏福苑聽證會｜何偉豪何解單獨行動？助居民疏散後與同袍會合失敗

▼2025年11月26日 正進行大維修的大埔宏福苑起火▼



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▼2026年2月21日 宏福苑拆除半數棚架▼



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▼2026年3月19日 大埔宏福苑火災獨立委員會行首場聽證會▼



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▼2026年3月19日 大埔宏福苑火災獨立委員會行首場聽證會▼



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▼2026年3月19日 大埔宏福苑火災獨立委員會行首場聽證會▼



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宏福苑3月19日首場聽證會重點：

．揭棚網造假內情，房屋局獨立審查組巡查前預先通知承建商能否用

．發泡膠封窗政府部門分歧，獨委會問投訴如何跟？

．勞工處因沒標準覆市民棚網風險低，獨委會指邏輯有問題

．工地吸煙問題勞工處巡16次均稱未見

．何偉豪原被派去宏昌閣但最後到了宏泰閣

．37歲殉職消防員何偉豪從宏泰閣31樓墮樓

．曾有居民致電999一分鐘才獲接聽，999接線生向消防提供錯誤地址

．37個家庭失兩名以上成員，涉夫妻、父母、子女、兄弟姐妹．宏福苑七座大樓警鐘被關閉，令居民逃生時間縮短

．片段顯示火勢約1小時蔓延7座大廈

．揭火災5大問題：涉棚網不阻燃、工地吸煙等

．人為因素致消防措施失效

．片段顯示宏昌閣104及105號單位外的光井底部平台先起火，有人問誰食煙？

．代表委員會資深大律師杜淦堃表示火災蔓延及有巨大傷亡，現證據來看是多項因素重疊的後果



▼2025年12月2日 警方及消防員續在大埔宏福苑調查▼

