宏福苑聽證會．最新重點｜今續有遺屬作供　消防承辦商證人首出庭

大埔宏福苑大火首輪聽證會今日（30日）進入第五場，續有多名居民作證，包括捨身救五命錯失逃生時機而遇難婦人葉太的丈夫葉家駒。另外，宏福苑火警系統被關閉多時，未有在大火中發出走火警提示是聽證會重點之一，宏福苑消防承辦商宏泰消防工程有限公司兩名電工、以及一名董事兼工程師今日作證。宏福苑聽證會．最新重點，持續更新。



宏福苑大火造成168人死亡，圖為死者被發現的位置。（01製圖）

▼2026年3月26日 首輪第四場聽證會▼



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▼2026年3月26日 首輪第四場聽證會▼



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宏福苑聽證會重點回顧：

宏福苑3月26日第四場聽證會重點：

．喪雙親居民阮仲文指後梯木板「生口」肯定不防火，大部份街坊反對的公司中標：「 肯定有啲嘢係我哋唔知」。

．競委會律師：不排除宏福苑出現兩個或以上圍標集團。

．宏泰閣的鄭敬熙供稱2024年復活節前後已發現窗邊有鑿牆，鋪滿發泡膠。

．居民陳全作供稱至少兩次見過工人工作期間吸煙，一次是開鏟車運物料時「擔住口煙」。

．獨立委員會主席陸啟康讚揚冼善卿是香港驕傲，證供帶來正能量。

．冼善卿憶早年法團爭議怪事，指有居民告法團主席敗訴，由區議員黃碧嬌代付堂費

．宏福苑前司庫、85歲居民冼善卿供稱逃生時遇遺體，消防同時將遺體帶走：「好感動，早啲帶走遺體家人會好過啲，唔係第二次第三次被蹂躪。」

．首名致電999居民稱遇線路䌓忙：「真係等咗好耐，冇諗過打999會線路繁忙。」

．九名宏福苑居民作證。

．兩名宏福苑外牆清潔工作供。



宏福苑3月24日第三場聽證會重點：

．政府一方陳詞，強調大眾不應對大火責任過早定論

．消防系統停半年，消防處未接警鐘停用申報

．政府為ICU多個指控澄清，反駁「通水」驗網說法是偏離事實

．市建局律師否認「照單全收」，加強版「招標妥」未必杜絕圍標

．競委會指樓宇復修界反競爭行為廣泛，屬長期陋習

．多位宏昌閣居民指火警鐘無響 有人目睹鄰居想救火消防喉轆無水

．宏昌閣居民指稱工人吸煙常見 逃生至大堂時始知大件事



宏福苑3月20日第二場聽證會重點：

．何偉豪為何獨自上樓，因助居民疏散後與同袍會合失敗

．宏業知悉使用發泡膠封窗風險仍堅持使用

．發泡膠封窗問題，消防處稱不屬其管轄範疇；房屋局ICU亦未理會

．消防系統關閉逾半年，承辦商申請延關閉16次，消防處無提出質疑

．後樓梯「生口」涉違規用木板，ICU無視察只睇文件

．宏業兩名董事交證人陳述惟拒絕出庭

．居民屢投訴授權票、圍標等問題 屋宇署、市建局、民政無理

．有五間投標宏福苑大維修公司疑與宏業有關聯

．工程顧問鴻毅唯一註冊檢驗人如橡皮圖章

．鴻毅分析和評級承建商報告誤導居民

．警方情報顯示，少數黑社會成立顧問公司，與承建商充斥貪污和秘密共識



宏福苑3月19日第一場聽證會重點：

．揭棚網造假內情，房屋局獨立審查組巡查前預先通知承建商能否用

．發泡膠封窗政府部門分歧，獨委會問投訴如何跟？

．勞工處因沒標準覆市民棚網風險低，獨委會指邏輯有問題

．工地吸煙問題勞工處巡16次均稱未見

．何偉豪原被派去宏昌閣但最後到了宏泰閣

．37歲殉職消防員何偉豪從宏泰閣31樓墮樓

．曾有居民致電999一分鐘才獲接聽，999接線生向消防提供錯誤地址

．37個家庭失兩名以上成員，涉夫妻、父母、子女、兄弟姐妹．宏福苑七座大樓警鐘被關閉，令居民逃生時間縮短

．片段顯示火勢約1小時蔓延7座大廈

．揭火災5大問題：涉棚網不阻燃、工地吸煙等

．人為因素致消防措施失效

．片段顯示宏昌閣104及105號單位外的光井底部平台先起火，有人問誰食煙？

．代表委員會資深大律師杜淦堃表示火災蔓延及有巨大傷亡，現證據來看是多項因素重疊的後果



綜合獨立委員會3月19日首場聽證會內容，四個被點名部門房屋局獨立審查組（ICU）、勞工處、消防處及屋宇署的缺失。（《香港01》AI製圖）

▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼

