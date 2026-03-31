今日新聞8分鐘｜青馬大橋的士捱撞釀2亡｜全紅嬋回應體重問題落淚

石鼓洲地盤工猝死｜死者曾OT至午夜 家屬斥僱主：一個電話都無

石鼓洲人工島地盤一名50歲姓陳男工人，今早（30日）被發現暈倒在廠房地上，由直升機送院搶救後不治。陳男的家屬今晚接受《香港01》訪問，透露他近日曾長時間超時工作（OT），上周五（27日）更由早上約8時「直踩」至午夜12時才下班，OT達7小時。家屬又指，是靠陳男的工友通知，始知道他出事，批評陳男的公司自他出事至今，完全沒有聯絡或支援過家屬，「一個電話都無」。

沙田36歲男涉偷拍21歲女 揭袋開小洞藏攝錄器以Apple Watch遙控

沙田懷疑發生偷拍案。今日（30日）下午約1時54分，警方接獲途人報案，指一名男子在沙田正街新城市廣場一間環保超市，偷拍一名女子裙底。警方趕抵尋獲21歲女事主，同時在場拘捕一名姓張（36歲）男子，他涉嫌「非法拍攝或觀察私密部位」，正被扣留調查。案件交由沙田警區刑事調查隊第3隊跟進。

英基幼稚園賄賂案 14名家長等為子女插隊入學行賄 囚8至14月

英基國際幼稚園（烏溪沙）前行政主任林珍妮涉向十多名家長收取用，家長當中包括有兒童心理學博士銜頭的媽媽， 林收取2萬至20萬元賄款後，為該些家長的子女插隊入學，有孩子打尖超過200人，涉及賄款約110萬。13名家長，及一名作中間人行賄的商人，早前被裁定罪成，今（31日）於在西九龍法院（暫代區院）判刑。暫委法官陳慧敏指，明白父母望子成龍和贏在起跑線，但大前提是要守法，本案嚴重破壞入學制度公平性，判14人入獄8至14個月。

林珍妮早前認罪並作控方證人，她在供詞提到，14名家長等人的子女，在英基取錄政策中屬最低的「其他」類別，即使他們面試成功，也不確保可獲分派學位。林最早認罪，她將會於4月16日求情，並會在4月20日判刑。

元朗公路救狗｜人狗終重逢 狗主再向漁護核實 感激暖男救狗之恩

元朗公路救狗事件有突破性進展，熱心司機陳先生（Tommy）上周五（27日）救起在公路遊蕩的沙皮狗女後，引述漁護署職員指狗主不承認擁有狗隻，他遂登記暫養，並已為其改名，「當佢係自己狗咁」。

事件峰迴路轉，狗主何先生向《香港01》親剖事件始末，並已成功聯絡陳先生交收愛犬；陳先生形容狗狗乖巧「完美」，向漁護署核實資料後，不捨下亦決定物歸原主，讓何先生人狗重逢，大團員結局。何先生指未曾接獲漁護署致電，他並未深入查問因由，不排除中間有所誤會；但他非常感激陳先生救狗之恩，「高速公路其實好冒險，衷心多謝佢！」

青馬大橋兩死車禍│故障的士停橋面慢線捱巴士撞 司機乘客送院亡

青馬大橋發生嚴重車禍，兩人死亡。事發於周一（30日）晚上11時許，一輛龍運E32A路線巴士，沿青馬大橋慢線往機場方向行駛，於橋面時突然與一輛的士相撞。涉事的士被撞至打「白鴿轉」調頭。66歲的士男司機、及37歲男乘客被困，要由消防協助救出。

惟兩人獲救時均陷入昏迷，由救護車急送荃灣仁濟醫院搶救，惜兩人最終均不治；巴士上一名67歲女乘客亦受傷，由救護車送院治理。警方正調查車禍起因。

宏福苑聽證會｜消防總掣全關 承辦商稱「唔好教人做嘢」沒跟進

宏福苑火災聽證會踏入第六天，宏泰消防工程公司董事鍾傑文續作供。他早在火災前一個月已知悉全屋苑消防水缸無水、總掣被其他承辦商關閉，認為不妥，但礙於「唔好教人做嘢」的觀念已根深蒂固，所以只提醒管理公司置邦興業，認為沒有責任再通知消防處。

大火發生後，他再追問置邦是否有「掛牌紙」、有否通知消防處關閉警報系統，對方聲稱「死啦，好似真係唔覺喎」。他火災後「一路睇都瞓得唔好」，擔心置邦沒有跟足程序領取「掛牌紙」，未有擔心自己的責任，形容「當時嚟講都見唔到自己有咩問題」。

全紅嬋回應體重問題落淚：一度想過退役，看到體重秤就害怕

中國跳水運動員全紅嬋近日接受《人物》雜誌採訪，首次回應體重問題。全紅嬋表示，巴黎奧運會結束不久迎來第一次生理期，當時吃一點體重就會長，甚至想過退役，但還是堅持了下來。目前，她想休息調整狀態，再好好去想想接下來要做什麼。

網傳英國倫敦松鼠「吸食」電子煙影片 專家警告隨地棄置危害動物

社交平台近來流傳一隻松鼠在英國倫敦南部一座公園內「吸食」電子煙的影片。專家警告，電子煙的水果香味容易令野生動物誤當食物，隨地棄置不僅污染環境，當中的尼古丁、微塑膠及有毒化學物更會威脅動物性命。

周潤發相熟的士司機撐強制電子支付 指黑的東壩往落馬洲收$1200

吳錦泉由50多歲起半退休轉行成為的士司機，早在西貢變成內地客打卡聖地前，他已每日清晨身穿整齊的西裝，駕車到西貢北潭涌接載乘客往返東壩，如今他年約七旬，曾被他接載的明星多不勝數，包括劉嘉玲及已離世的廖啟智等，眾星中又以周潤發的接載次數最多。他指發哥沒有架子，與行山客合照，「我自己都受寵若驚呀，俾佢嗌聲泉哥。」

政府規定所有的士司機今年4月1日起必須提供兩款電子支付，吳錦泉表示支持，更批評過去東壩有害群之馬「獅子開大口」濫收車資，例如東壩開往北潭涌收100元；開往西貢收150元；開往落馬洲更索價1,200元，相比正常接錶收費的380元高逾三倍。