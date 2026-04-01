MPF供款上限擬升　勞資或各月供多$500　中小企會稱苦撐中盼商討

消息指，積金局建議調整強積金供款入息上下限，當中入息上限由3萬元增至4萬元，高於去年積金局諮詢勞顧會時建議的3.3萬元。香港中小型企業聯會會長郭志華指，現時很多中小企都在「捱緊」，每月只獲微利或「輸緊錢」，提高上限將令他們成本大增，希望可待經濟明朗後再檢討。



積金局（資料圖片）

郭志華舉例中小企如有10名中高層 每年多供4至5萬元便「很辛苦」

郭志華在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，約兩星期前聽到消息，強積金供款入息上限由3萬元增至3.3萬元，當時覺得尚可接受，但最新消息是增至4萬元，而與其消息3.3萬元相比，僱主為每名工人的每月供款會增多350元，以中小企一般約有10名中、高層為例，即每月供款會多3500元，一年換算下來即增多42000元，對中小企來說會很辛苦。

積金局建議調整強積金供款入息上下限，打工仔每月供款或最多加500元。（資料圖片）

香港中小型企業聯合會會長郭志華。（資料圖片/盧翊銘攝）

「想同員工一齊砌落去」 郭志華：但有中小企已在面臨倒閉邊緣

郭志華續說，現時中小企佔全港企業總數約98%，僱員佔約40多個百分比，提高供款上限影響人數多，中小企「都想同員工一齊砌落去」，但有中小企已在「Borderline（邊緣）」，面臨倒閉。不少中小企每月可能只賺取微利，有機會「輸錢、冇錢賺」，正在苦苦支撐，因此強積金供款上限提高帶來的成本，影響不小。

僱主與僱員「係一家人」不應站在對立面

至於有勞方組織認為，供款上限有空間可提高至6萬元，郭志華稱要重申立場，指中小企僱主與僱員「係一家人」，不應站在對立面，由疫情至現時經濟不景氣，僱主都堅持盡量不裁員，如要拼經濟一定要大家團結，「打逆境波」。

消息指，積金局建議調整強積金供款入息上下限，當中入息上限由3萬元增至4萬元。（資料圖片）

他又指，希望待經濟明朗化後再調整，強積金供款上下限雖已10年沒有調整，但大眾亦要考慮10年前的經濟環境較現時「好好多」。郭志華又提到近期波動的油價對中小企有「全方面」影響，如送貨的運輸成本、以油作為原料的產品，甚至乘坐飛機去見客的成本亦有增加，業界都正抱持觀望態度，但相信油價短期內應該不會下降。