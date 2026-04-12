善心麵包店老闆派包溫暖街坊　創業中結良緣　為愛炮製熱賣酸種包

入夜後的土瓜灣北帝街，人流稀疏，但有一間麵包小店外每晚9時半，準時出現一條長長的人龍。問街坊為何排隊？原來正等待老闆向他們派愛心麵包。老闆李先生表示，「一開始派包因生意不好，每天都有100個以上的包要倒掉，全部都是自己心血，很心痛」，與其浪費，不如派給街坊送暖。這項善舉持續至今一年半，好心有好報，其間讓他喜結良緣，認識了現時的女友，兩人更一起炮製了店內最熱賣的酸種麵包。



揉麵團、灑上配料再揉，將麵團放於焗爐，再望着焗爐慢慢升溫後，麵團變成香噴噴的黃金麵包，老闆李先生對一切都把握得恰如其份。（梁鵬威攝）

揉麵團、灑上配料再揉，將麵團放於焗爐，再望着麵團隨焗爐慢慢升溫，變成香噴噴的黃金麵包，老闆李先生對一切都把握得恰如其份。

揉麵團、灑上配料再揉，將麵團放於焗爐，再望着焗爐慢慢升溫後，麵團變成香噴噴的黃金麵包，老闆李先生對一切都把握得恰如其份。（梁鵬威攝）

揉麵團、灑上配料再揉，將麵團放於焗爐，再望著焗爐慢慢升溫後，麵糰變成香噴噴的黃金麵包，老闆李先生對一切都把握得恰如其份。（梁鵬威攝）

他從事烘培行業十數年，曾到訪不同國家的麵包店，一直都想自我探索可以在烘培之路走多遠。約兩年前，機緣巧合下發現這間店舖招人頂手，便膽粗粗租下創業，開設了小店「Mr. Bake 烘焙先生」。

開業初期往往不似預期，店舖位處土瓜灣北帝街屬於內街，鄰近有多間連鎖餅店，競爭相當激烈。他說，最初每日平均出爐約200多個麵包，但經常賣剩約100個，即只賣出一半，其餘都要白白倒掉，很浪費，他嘆道：「全部都是自己心血，很心痛」。

當時，李先生見隔壁餐館會派飯予街坊，他於是參考做法，每晚關店前，派包予有需要的街坊。過了一段時間，這個持續的善心舉動，讓這間麵包小店在區內漸為人認識，不少街坊因而到該店買麵包，更有人向該店捐款，支持他繼續為街坊送暖。

除了星期一及星期六外，每逢夜晚9時半，老闆都會將當日賣剩的麵包分發給有需要的街坊。（梁鵬威攝）

在這段創業與守業的艱難時刻，李先生認識了女友金小姐。金小姐極愛吃麵包，但因患有糖尿病，需減少攝取高糖份的食物，包括麵包，而李先生則是主打售賣減糖麵包，正合金小姐的心意，兩人因此結緣。金小姐時常會到店舖買麵包，又不時與老闆交換健康心得，「有時見到佢太忙，都會幫吓手」，在麵包舖的香氣及工房燥熱的環境中，一段麵包情緣就此譜寫。

李先生及金小姐二人情侶檔齊齊經營店舖，他們不時會交換健康心得。（梁鵬威攝）

問及最初為何會想到推出減糖麵包？李先生表示，留意到附近居民多數較年長，冀街坊吃得更健康，主要是顧慮到街坊健康的善意，但他也打趣笑說同時有生意考量：「糖少啲，成本都少啲。」

為了維持小店生計，李先生每天從早上7時半工作至凌晨零時，一直在麵包舖後的工房內。他說創業期間能覓得知音女友拍拖，並不在預期之內，但認識金小姐是他開店以來最幸運的事。

李先生自言不是浪漫之人，滿心所想都是與麵包及店舖有關的事，但他仍盡顯其貼心之處。尤其當知悉金小姐患有糖尿病，原本他只擅長製作傳統麵包，特意學習以往從未製作過的酸種麵包。「酸種麵包需要的時間和技術方面比較多，一般麵包店都不會浪費時間製作這種麵包，它需要用的時間是其他麵包的三倍。」

當初原是用作哄女友的酸種麵包，意外地變成了「鎮店之寳」，如今是店內銷量最好的麵包。

當初原是用作「氹女」的酸種麵包，意外地變成了「鎮店之寳」，是如今銷量最好的麵包。（梁鵬威攝）

酸種麵包出爐後，金小姐非常喜歡，兩人其後更研發不同的口味，放在店舖售賣。李先生稱，當初原是用作哄女友的酸種麵包，卻意外地變成了「鎮店之寳」，如今是店內銷量最好的麵包。

除了派給街坊外，店舖每逢星期一亦會將麵包捐給慈善機構，由該機構分發給有需要的人，圖左是感謝狀。圖右為善心街坊為支持老闆捐出的善款紀錄。（梁鵬威攝）

訪問當日，有位小朋友買麵包後，特意與老闆李先生打招呼。（梁鵬威攝）

如今小店生意在兩人的共同努力下正步向正軌，由每日出爐200個包到現時出爐500個包，令他們忙得不可開交。但兩人均表示，作為小店，經營仍有一定困難，正努力尋找生機，希望未來有機會能開分店，與更多人分享麵包的喜悅。