烘培小店經營難或遭大幅加租　老闆變陣求存冀留守土瓜灣服務街坊

本港結業潮未止，加上面對高昂租金、消費模式改變及經濟環境惡化等因素，不少知名連鎖店舖及老字號都無法繼續經營，也有連鎖餅店為尋找出路，變陣加推兩餸飯。在守業比創業更艱難的世代下，土瓜灣這間麵包小店又如何突圍求存呢？店東李先生與女友除了推出特色麵包，也要跟上時代步伐，利用網絡社交媒體宣傳，冀闖出一條生路，但即使成功迎來生意，該店將於年底租約屆滿，他們仍將面臨業主大幅加租。



夜晚9時，不少街坊入內買平價麵包。（梁鵬威攝）

要在競爭激烈的烘焙界生存絕非易事，就連連鎖集團聖安娜都要大膽變陣，在太子店推出韓式主題的特色兩餸飯，作為小本經營的「MR. BAKE 烘焙先生」，老闆李先生亦為收支平衡花費不少心思。

老闆李先生每日工作逾12小時，身兼數職，由在後方工場搓麵粉、焗麵包，到走出樓面招呼客人通通「一腳踢」。（梁鵬威攝）

為節省經營成本，李先生每日工作逾12小時，由在後方工場搓麵粉、焗麵包，到走出樓面招呼顧客「一腳踢」。眼見男友忙得不可開交，女友金小姐工餘時間亦會到店內幫手。在麵包舖並肩作戰，是兩人獨特而溫馨的「拍拖」之道。

老闆李先生每日工作逾12小時，身兼數職，由在後方工場搓麵粉、焗麵包，到走出樓面招呼客人通通「一腳踢」。（梁鵬威攝）

經過兩人不懈努力，小店生意漸上軌道。可惜好景不常，現時店舖仍面臨嚴峻挑戰，除了市民消費行為改變，高昂租金更是重中之重。他們透露，該店租約將於今年底屆滿，業主已預告將會加租，相關加幅超過香港通脹率不少，讓小店雪上加霜。

除了星期一及星期六外，每逢夜晚9時半，老闆都會將當日賣剩的麵包分發給有需要的街坊。（梁鵬威攝）

除了星期一及星期六外，每逢夜晚9時半，老闆都會將當日賣剩的麵包分發給有需要的街坊。（梁鵬威攝）

李先生透露，創業時曾預計會遇到困難，但實際遇到的困難比預期多，「原預計五級難度，現在是七級以上難度」 。他又表示，工作多年，明白做生意需面對不同的難題，但開業後才發現除了要做好産品，還需要做市場推廣、産品宣傳等，要時刻隨機應變，應對困難。

雖然守業之路困難重重，但在土瓜灣經營兩年的店主已對土瓜灣及一眾街坊充滿感情，明言不願就此退場。面對難以負擔的加幅，他們只能變陣求存。在產品方面，小店推出酸種麵包及特色曲奇等新產品吸引客源；宣傳方面，金小姐早前親自撰文，在多個土瓜灣街坊的網上群組分享小店的苦與樂，真誠的故事獲得極大迴響，成功吸引不少街客支持。

面對年底未知的去留，兩人依然抱持希望，他們表示，「希望到時不需要告別吧，我哋會努力」，冀望可以繼續派麵包，讓街坊繼續品嘗提供美味健康的麵包。