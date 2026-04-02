0班小學｜筲箕灣官立小學逐步停辦 讓學生有更合適教學環境
撰文：吳美松
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下學年獲派「0班」小一的15間小學中，有9間學校申請合併方案、1間申請開辦私小一班，4間將逐步停辦或最遲於2029/30學年結束營辦。筲箕灣官立小學今日（2日）公布，決定有序地逐步停辦，讓學生有更合適的教學環境和群體學習機會，及早適應新的學習環境。
該校於1958年創立，校方2023年才慶祝創校65周年，有不少學生升讀筲箕灣官立中學，其中一名校友為中醫師李嘉欣，她是西貢區議員。
2024/25學年香島道官立小學正式停辦後，今年再有官校獲派「0班」，並決定停辦。
筲箕灣官立小學回覆《香港01》指，經詳細考慮各方面的因素，包括學生福祉、學齡人口變化以及學額供求等，以學生的福祉為大前提，決定有序地逐步停辦，讓學生有更合適的教學環境和群體學習機會，及早適應新的學習環境。
校方續說，停辦方案經學校管理委員會會議討論後獲得通過，已就有關決定通知家長，並已向教育局提交方案，稍後將呈交停辦方案的執行細節供教育局審批。
中西區 新會商會學校
東區 筲箕灣官立小學、啓基學校（港島）、基督教香港信義會信愛學校、救世軍韋理夫人紀念學校
離島 中華基督教會長洲堂錦江小學
西貢 景林天主教小學、聖公會將軍澳基德小學
深水埗 五邑工商總會學校、深水埔街坊福利會小學
油尖旺 鮮魚行學校
北區 方樹福堂基金方樹泉小學
沙田 吳氏宗親總會泰伯紀念學校
葵青 柏立基教育學院校友會盧光輝紀念學校
屯門 世界龍岡學校劉德容紀念小學
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