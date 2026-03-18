15間小學派0班｜新會商會學校：深表遺憾　將檢視所有可⾏⽅案

學齡人口下跌，下學年有14間官津小學小一收生不足16人，獲派「0班」小一，面臨殺校危機，月底前須決定未來路向，向教育局提出是否「救校」。當中，中西區新會商會學校今日（18日）回覆查詢指，對教育局不批准學校開辦資助⼩⼀班級的決定深表遺憾，辦學團體正全力跟進，會檢視所有可⾏⽅案，同時確保學校整體運作如常。



中西區新會商會學校。（小學概覽圖片）

學校：學習安排不受影響 續提供充⾜資源

新會商會學校發稿回覆查詢指，對教育局派「0班」小一的決定深表遺憾，但會以最積極、負責任的態度⾯對，並全⼒保障現有學⽣的學習與福祉，並為學校的發展尋找最適切的出路。校方表示，辦學團體正全⼒跟進，與教育局及各持分者保持緊密溝通，「檢視所有可⾏⽅案」，同時，確保學校整體運作如常。

新會商會學校稱，目前所有在校學⽣的學習安排不受影響，會繼續提供充⾜資源，確保每位學⽣在熟悉的環境下愉快學習。校⽅又表示會密切監察學⽣⾝⼼健康，並會保持與家長溝通。

校方指，老師會⼀如既往，⽤⼼教導每⼀位學⽣，繼續秉承「立誠明善，擇善⼒⾏」的校訓，以愛陪伴學⽣成長，培養他們成為有責任感、有同理⼼、具終⾝學習能⼒的良好公⺠。校方又強調，無論未來如何，老師對教育的熱誠與承擔絕不改變。

未能於2026年度「小一入學統籌辦法」下獲批於 2026/27學年開辦資助小一班 級的公營小學名單。（《香港01》製圖）