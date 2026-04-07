今日新聞8分鐘｜7旬婦打邊爐疑鯁喉送院亡｜元朗網吧拒付陀地

警放蛇搭的士 迪士尼去港珠澳口岸被濫收$85高速費用 司機被捕

大嶼山警區昨日（6日）在區內打擊的士違規行為，警員喬裝乘客在迪士尼樂園截的士前往港珠澳大橋香港口岸，被的士司機濫收85元的「高速費用」，警員隨即表明身份，拘捕31歲男司機，涉嫌「濫收車資」、「沒有展示的士司機證」、「在禁區內駕駛」以及「沒有在要求下發出收據」。

沙田賽馬「幸運奇兵」腳傷失蹄不治 騎師霍宏聲退出今日餘下賽事

沙田馬場今日（6日）第4場賽馬，2號馬匹「幸運奇兵」起步時與另一馬匹碰撞；至尾段進入直路時，懷疑腳傷失蹄，騎師霍宏聲立即跳落馬，其後馬會職員隨即拉起黑布遮擋馬匹，將牠運走。據了解，霍宏聲亦受輕傷。

香港賽馬會回覆查詢時表示，「幸運奇兵」腿部受傷，由馬會獸醫現場作出治理；惟經進一步評估後，無法救治。馬會已即時接觸「幸運奇兵」的馬主，並向一直悉心照料此駒的人士致以慰問。另外，騎師霍宏聲接受馬會醫療人員檢查後，證實不適宜履行餘下賽事的策騎聘約，因而退出今日的賽事。馬會的競賽事件報告指，「幸運奇兵」左前腿受傷，被診斷傷勢過重而未能救治，其後作人道處理。

元朗網吧拒付「陀地」遭人淋紅油 反黑組拘3男涉刑恐及刑毀

上周六（4日）元朗合益路一間網吧的大門及招牌遭人淋紅油。據了解，事前曾有多人上門向店方「收陀地」，而店方未有答允。

警方經初步調查後，相信淋油案與刑毀案有關，昨晚（6日）及今日（7日）凌晨分別在元朗區、天水圍區及屯門區拘捕3名男子，涉嫌刑事恐嚇及刑事毀壞，現正被扣留調查。消息稱，被捕3男均有「和勝和」背景，活躍於南邊圍，全部有刑事案底。

沙田新城市廣場台式火鍋店 77歲老婦打邊爐疑鯁喉暈倒送院亡

沙田一間食肆發生鯁喉慘劇。今日（6日）中午12時許，一名老婦在沙田正街新城市廣場一間台式火鍋餐廳用膳期間暈倒，驚動職員報警；惜事主由救護車送往沙田威爾斯親王醫院搶救後，證實不治。

死者姓蔡（77歲），據悉當時正在打邊爐，進食時疑鯁喉暈倒。警方將安排驗屍確定死因。

復活節｜西九龍高鐵站回港人潮湧現 北上港人嘆連日雨 歎物價平

復活節及清明長假期最後一日，北上與外遊港人陸續返港。今午（7日）西九龍高鐵站人頭湧湧，有港人稱到鄉下河源旅遊，卻遇當地持續下雨，只能留在家，「帶住小朋友去邊都唔方便」。另有港人到福建拜山，享受那便宜物價，「香港一碗麵五、六十蚊，內地一碗麵十幾廿蚊 ，平好多。」

長假還有「同歸於盡價」？啟田菜檔生意少三成 留港街坊稱因為窮

去年復活節長假荃灣有菜檔推全場10蚊3斤「同歸於盡」價引起熱議，當時藍田啟田市場亦有菜檔曾現5蚊4斤菜心苗。今日（6日）是復活節長假的第四日，藍田啟田市場人流又如何？

啟田市場有菜檔嘆，前日（4日）起生意減約三成，形容「平時忙到死，呢兩日就差啲。」不少附近街坊亦稱近日街市人流減半，有婦人稱留港皆因窮，「冇錢出去玩咪買餸囉，都係幾十蚊。」

巴拿馬運河大橋旁爆炸現巨大火球 多輛油罐車起火4傷1失蹤

荷蘭媒體BNO NEWS報道，巴拿馬消防官員表示，巴拿馬運河太平洋入口附近一座主要橋樑旁發生爆炸，多輛油罐車起火，造成至少四人受傷、一人失蹤。

黃曉明為帶9歲兒子踩單車道歉：深感愧疚，已去交警部門接受處罰

內地藝人黃曉明4日（上周六）在微博發布他和9歲兒子踏單車的照片，IP地址顯示在上海。豈知不少網友留言提醒，根據內地法規，9歲兒童不能踏單車上路。黃曉明5日（周日）發長文為自己的疏忽道歉，並表示已去交警部門接受處罰。