今日新聞8分鐘｜躁漢推跌食環職員｜綠Van 釀串燒 外勞司機亡

三門仔村碼頭 快艇起火波及3船連環燒 火光熊熊冒濃煙

今日（9日）中午12時07分，警方接報指，大埔三門仔碼頭離岸約200米有快艇起火，其後火勢蔓延至旁邊另外三艘船，消防出動一條喉及一隊煙帽隊救火，於下午1時31分救熄。4艘船上均無人在內，暫時未有受傷報告，救護車在場戒備。

黃碧嬌工作報告提宏福苑火災：第一時間到場助疏散 收集分發物資

選舉改制後的區議會，要求區議員每年向身兼區議會主席的民政專員提交工作報告。其中，民建聯大埔南區議員黃碧嬌申報的工作，包括去年11月26日的宏福苑火災，她提及自己第一時間趕到現場協助疏散及分流，其後協助大埔民政事務處的緊急工作，於廣福平台協助安排膳食、收集和分發物資，及安排臨時住宿等。

至於獲民建聯主席陳克勤不點名提到火災發生一刻「攞住大聲公呼籲撤離同疏散」的黃碧嬌地區拍檔、區議員梅少峰，則提到自己在火災後多日為居民提供情緒安撫、物資等。

新田奪命車禍‧車CAM│狂撼釀5車串燒 被撞貨車司機：小巴似無收掣

新界新田公路一小時內發生兩宗導致多人受傷車禍。首宗意外涉及兩輛私家車及一輛的士，造成8人輕傷；約45分鐘後，距離首宗車禍現場後方約700米，因該事故導致交通擠塞，一輛專線小巴駛至時收掣不及，再釀成另一宗車禍，涉及5車相撞。其中小巴撞向兩輛前方及鄰線兩輛貨車，小巴車頭變型司機被困，送院時昏迷，送院後證實傷重不治。兩宗意外合共造成最少17人受傷。

北河街街市外疑不滿遭票控 躁漢發難推跌食環職員：扮咩啫

深水埗發生襲擊案。今日（8日）傍晚6時11分，警方接獲食環署女職員報案指，於北河街街市外執行職務期間，其男同事遭一名年約50至60歲男子用手襲擊。警方趕至，惟男子已逃去；食環男職員報稱頭、腰及胸口痛，清醒由救護車送往明愛醫院治理。案件交深水埗警區刑事調查隊第六隊跟進，警方正追緝涉案男子。據了解，該男子與食環署職員疑因票控問題爆發衝突。

網上流傳事發影片，甫開始已見一男一女食環署職員在北河街街市桂林街入口對開，與一名身穿啡色上衣的中年男子爭執。其間啡衣男情緒激動，手指指並高呼：「你冷靜啲先，你講畀我聽，你搵畀我睇下！」未幾，他向右方疾走，男職員見狀即平舉雙臂框住對方，女職員則大叫「冷靜啲先！你唔好再出手郁我同事呀下！」兩方擾攘近20秒，啡衣男多次推搡、企圖掙脫男職員的箝制。其後，男職員察覺他踏前，便順勢環抱對方，卻遭推跌，倒臥在路壆邊。啡衣男呆站數秒，對着女職員說：「佢依家扮咩嘢啫！」女職員即拿出對講機報告，影片就此結束。其他目擊者影片可見，食環署事後派員到場疏導圍觀群眾。

朝鮮IT軍滲透歐美 面試官要求辱罵金正恩 男子秒敗走斷線｜有片

近年朝鮮疑似透過「影子IT大軍」滲透歐美企業的情況頻傳，一名虛擬資產研究者近日在社交媒體分享一段面試影片，畫面中一位求職者被要求「辱罵金正恩」，卻當場沉默、神情慌張，最終中斷面試離開，被外界質疑可能是朝鮮派出的假身分人員，引發熱議。

香港魚木．多圖｜黃白花海包圍櫻桃街天橋 附7大賞花點及交通

春天已到，是百花齊放的時節。有「樹頭菜」之稱的魚木近日在全港多區盛放開花，在路邊形成一片黃白花海，吸引不少市民觀賞及拍攝。其中大角咀櫻桃街至旺角亞皆老街的行人天橋上的魚木今日（7日）已見綻放，站在橋上，猶如被魚木花花海包圍。另本文列出7大賞花熱點，供愛花人士捉緊花季前往「打卡」。

紅簿仔2.0｜恒生銀行推「存摺寶」卡 手機拍卡即查2年戶口記錄

以往市民會到分行打簿，日後使用一張卡即可查閱戶口記錄。恒生銀行推出市場首個配備NFC感應功能的「存摺寶」，並採用「一卡一機」專屬綁定，市民只要將卡拍向手機，即可查閱過去2年港元存摺及儲蓄戶口紀錄，並可索取過往最長7年户口紀錄，但不設轉帳服務。

以色列空襲黎巴嫩致254死 伊朗：和平談判已「不再合理」

美伊雖同意暫時停火兩星期，但以色列4月8日對黎巴嫩真主黨（Hezbollah）展開大規模打擊，紅十字會最新指已造成254死。伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）同日發聲明批評，在伊朗與美國的談判開始之前，伊方所提的10項停戰條款已有3項遭到違反，「可行的談判基礎」已被公然破壞。伊方指出，和平談判在以色列空襲後已「不再合理」。

BBC動用千架無人機表演 還原鐵達尼號114年前母港啟航景象｜有片

英國廣播公司（BBC）為宣傳新紀錄片以及紀念鐵達尼號（RMS Titanic）啟航114周年，3月30日在北愛爾蘭首府貝爾法斯特（Belfast）港口動用近1000架無人機表演，於夜空中還原鐵達尼號114年前駛離母港的景象。