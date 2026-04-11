商戶借外骨骼助上樓　麥美娟籲居民量力而為　「唔等於唔洗用力」

大埔宏福苑大火後，政府擬改善大廈管理。民政及青年事務局局長麥美娟今日（11日）表示，政府正推進第二輪《建築物管理條例》修訂工作。修訂分為五大方向，包括增加大維修門檻、要求顧問及承建商都要申報利益等，麥美娟指政府早前已在立法會就修例方向作討論，整理後會展開公眾諮詢。



另外，宏福苑居民將於本月20日起返回單位取物品，坊間有機構向居民倡出外骨骼儀器，以助長者步行上去時更省力。麥美娟提醒要量力而為，特別是年長街坊，「有呢個儀器唔等於唔洗用力去行上樓。自己個體能、點樣用都係好關鍵」。



2025年12月4日，紅磡萬高花園大廈B座正搭棚進行大維修。（資料圖片/林振華攝）

麥美娟在商台節目《政經星期六》指出，《建築物管理條例》第二輪修訂將以五大方向推進，包括進一步提高大維修工程門檻、加強及擴大利益申報制度，要求顧問及承建商等相關方披露利益，以提升透明度並防止圍標等情況。

同時，當局亦計劃改善備受爭議的「委任代表文書」（授權票）制度，設定個人持有授權票數量上限，例如少於50個單位的樓宇，每人最多持有一份授權；多於50個單位的樓宇，則每人最多持有總單位數的2%。並要求法團在業主大會前向業主公開已授權的單位資料，讓業主有更多渠道作監察。

文青局局長麥美娟。（資料圖片/楊凱力攝）

在會議程序方面，她指，政府打算填補現行法例對業主大會運作的不足，例如明確取消或改期會議的規則與權限，避免主席臨時改期引發混亂與爭拗；同時，若法團會議程序不清晰或管委會不能有效運作，當局亦會研究在特定情況下加強主管當局介入權力，協助安排重選及加快處理流程，減少業主為爭議而耗時。

大埔宏福苑大火揭大維修亂象。（資料圖片）

麥美娟亦提到，政府希望業主在正式投票前獲得足夠資訊，因此建議在大維修工程開展前及召開業主大會前先舉行工程簡介會，鼓勵更多業主親身出席、收集資料及交流。至於有業主擔心修例後出任管委會意欲下降或出席人數不足導致流會，她強調當局不希望出現相關情況，並認為要在各方意見之間取得平衡，同時解決「歷史問題」。

另外，宏福苑居民於本月20日起獲准上樓執拾，每戶最多只限4人，限時逗留3小時。坊間有機構向居民倡出外骨骼儀器，以助長者步行樓梯時更省力。

麥美娟提醒居民要量力而為，「有一個外骨骼儀器，有街坊話我有呢個就可以行到上樓，但我想一提，有呢個儀器唔等於唔洗用力去行上樓。自己個體能、點樣用都係好關鍵。如果用得不好，特別係年長街坊，佢哋未必能駕馭到呢個儀器。」

她指，樓宇經大火燒過，樓梯梯級已爛，扶手會刮手等，居民亦會有精神上壓力、情緒等，形容安全是令他們最擔心，她指，民政處會協助物資登記、派發予街坊。如長者取回物品後要乘車，物件重需要幫忙，關愛隊會協助，或提供手推車，助推物件送街坊乘車。