鄧炳強拒列禁書清單因便利犯法　政府無責任解答　籲自尋法律意見

早前有獨立書店因出售《黎智英傳》，涉違「煽動罪」被國安處拘捕，社會關注當局是否有「禁書」名單。保安局局長鄧炳強今日（11日）接受媒體專訪指，設書籍「黑名單」會便利犯法，指「賊人」可藉修改書名犯法。他又指不認為會令市民誤墮法網，又指政府責任是說明法例，而不是解答書籍是否犯法。



12月1日，保安局局長鄧炳強在政府總部，就大埔宏福苑五級火警跟進工作會見傳媒。（資料圖片/何頴賢攝）

如設書籍黑名單 賊人可改書名免被捕

深水埗大南街獨立書店「一拳書館」負責人龐一鳴及3名女職員早前因出售由壹傳媒前董事祈福德撰寫的壹傳媒創辦人黎智英傳記《黎智英傳》，涉嫌違反《維護國家安全條例》第24條「明知而出售具煽動意圖的刊物」罪被國安處拘捕。

社會關注當局是否有書籍「黑名單」，鄧炳強今日在有線節目《有理有得傾》表示，設「黑名單」反而會便利犯法，如列出黑名單，賊人可將書名修改而令當局無法拘捕，「我沒理由這麼蠢，做一些事令自己執法沒有那麼有效率」。

據了解，警務處國安處3月24日搜查深水埗「一拳書館」，拘捕負責人龐一鳴及3名女職員，指他們涉嫌違反《維護國家安全條例》第24條「明知而出售具煽動意圖的刊物」罪。一拳書館同日晚上沒有開門。（資料圖片/羅日昇攝）

不認同市民誤墮法網 有疑問可尋法律意見

被問到沒有名單會否容易令書商或市民誤墮法網，鄧炳強認為不會，指法例十分清楚。他又說如有人認為或不肯定某本書籍是否干犯法例時，政府沒責任去解答，政府責任是說明法例，他認為如市民有疑問可自行尋求法律意見。

此外，鄧炳強又提到當局為在反修例事件被捕而未被檢控的約7000人準備了「特別項目」，並已開始了一、兩年，以檢控外又符合法律的方式，讓他們有更生機會。鄧炳強指「特別項目」包括讓他們認識國家等，亦會協助、甚至帶他們到內地。

2019年7月1日，反修例運動的爆發，吸引大量巿民出席七一遊行，民陣指遊行人數達55萬人，是歷來最多。（資料圖片/曾梓洋攝）

反修例未被檢控年輕人 參加特別項目後可到政府實習

他續指，相關人士甚至可在香港政府部門裏面實習；如合乎條件未必一定做不到公務員。至於是否不會再向他們提出檢控，鄧炳強稱會用一個不需要到法庭的情況處理，但強調要合乎法律。

但鄧炳強拒透露由何人決定給予相關人士機會，只表示有制度，又指不方便透露詳情，否則會被人攻擊。他最後說，不少人透過參加項目獲得更生機會，亦有人其後參加其他社會服務協助推廣國家安全，對此感到欣慰。