郊野旅遊｜郊野公園亂拋垃圾檢控數按年升5倍　西貢東1宗升至20宗

近年本港郊野成為旅客熱點，在長假期過後，多次被發現有大量垃圾。環境及生態局局長謝展寰回覆立法會議員查詢，指漁護署過去一年在西貢東郊野公園（即鹹田灣所在郊野公園）就亂拋垃圾提出20宗檢控，較2024年一宗大增19倍；城門郊野公園亦由一宗升至15宗。全港整體郊野公園檢控數字，前年只有7宗，去年則升5倍至42宗。



非法露營方面，去年全港整體數字按年錄下跌，惟大欖郊野公園、馬鞍山郊野公園去年分別有20及50宗檢控，較2024年上升。



2026年2月19日年初三，大批遊客前一晚在鹹田灣露營過後，政府垃圾桶爆滿，垃圾遍地。（綠色和平提供）

2026年2月18日年初二，綠色和平實地考察，發現鹹田灣及西灣共有近600個帳篷。（綠色和平提供）

去年亂拋垃圾整體檢控數字42宗創近3年新高

環境及生態局局長回覆立法會財委會議員查詢，交代漁護署過去三年就郊野公園及特別地區內亂拋垃圾、非法露營及非法生火的檢控數字，但未有透露整體執法次數。亂拋垃圾整體檢控數字2023年有8宗，前年有7宗，去年則大升至42宗。

其中升幅主要來自西貢東郊野公園、城門郊野公園，後者2023年、2024年都各有一宗檢控，2025年大升至15宗。前者2023年、2024年分別有0宗及一宗檢控，去年則大至20宗。

非法露營檢控個案回落 郊野公園內非法生火有17宗

非法露營方面，2023年至2025年的整體數字分別為199、214、116宗。西貢東郊野公園的檢控個案由前年78宗跌至去年的30宗，西貢西(灣仔擴建部分)郊野公園則由53宗跌至0宗。部分郊野公園錄得上升，南大嶼郊野公園由前年0宗升至7宗；大欖郊野公園由11宗升至20宗；大欖郊野公園則由40宗升至50宗。

至於非法生火方面，各郊野公園整體無大變化，整體宗數由2023年的22宗跌至去年的17宗。

2026年2月19日年初三，大批遊客前一晚在鹹田灣露營過後，政府垃圾桶爆滿，垃圾遍地。（綠色和平提供）

當局指，為漁護署正研究為郊遊熱點評估承載力和制定適當的訪客管理措施，亦會引入較大型的優化項目，包括新式露營設施、樹頂歷奇及戶外歷史遺蹟博物館等。署方會諮詢相關持份者的意見，以敲定具體運作模式，又提到對不同管理模式例如公私營合作，持開放態度。