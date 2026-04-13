世界互聯網大會亞太峰會再在港舉行　匯聚千名政商領袖及專家學者

2026年世界互聯網大會亞太峰會周一（13日）在會展開幕，這是繼去年成功首辦峰會後，香港再度舉辦這項國際互聯網旗艦盛事。峰會為期兩日，以「數智賦能 創新發展——攜手構建網絡空間命運共同體」為主題，匯聚來自超過50個國家及地區約1,000位政商領袖、國際組織代表及專家學者，共同深化區內的數字合作，創造亞太地區發展新動能與新優勢。



2026年4月13日，2026年世界互聯網大會亞太峰會在香港會議展覽中心開幕，行政長官李家超致辭。（政府新聞處圖片）

世界互聯網大會再次選址香港舉辦亞太峰會，彰顯香港作為連接國家與世界重要橋樑的雙向平台角色。在開幕禮上，行政長官李家超與國家互聯網信息辦公室主任、大會理事長莊榮文分別致辭，並邀得斯洛伐克投資、地方發展和信息化部部長薩穆爾．米加爾、GSMA Ltd首席執行官洪曜莊、國際人工智能治理協會主席約翰．希金斯等多位重量級嘉賓演講。

開幕禮後，創科及工業局局長孫東聯同大會秘書長任賢良共同主持政企交流會，圍繞政企協同賦能企業發展進行深入交流。署理數字政策專員張宜偉亦有出席並發表講話。

新增傑出貢獻者盛典 多位國際創科翹楚出席

財政司司長陳茂波與孫東於下午的主論壇暨傑出貢獻者盛典致辭，闡述香港在數字經濟與創科發展方面的優勢。新增的活動請來多位國際創科翹楚，包括中興通訊董事長方榕、螞蟻密算董事長韋韜，沐曦股份創始人、董事長兼總經理陳維良，以及來自「杭州六小龍」的強腦科技創始人兼首席執行官韓璧丞等。同場舉行的香江對話邀請新銳科技企業，圍繞創科前沿趨勢展開深入交流，共同展望未來創科發展方向和機遇。

峰會增設部長級會議討論人工智能等議題

本次峰會首次增設部長級會議，由孫東聯同任賢良共同主持，來自薩摩亞、馬達加斯加、土庫曼、布隆迪等多名創科部長，圍繞人工智能（AI）如何驅動經濟高質量增長等議題深入討論。

峰會於周二（14日）將舉行6場分論壇，聚焦「智能體創新與應用」、「數字金融」、「人工智能安全治理」、「智惠民生」、「數智健康」及「典籍數智化與傳播」的最新發展。

「國際創科營商周」同期舉行 當中包括「香港國際創科展」

除亞太峰會外，香港年度創科盛事「國際創科營商周」於4月同期舉行，當中的「香港國際創科展」以「創新．智動．起飛」為主題，匯聚本地、中國內地及海外創科企業、業界精英和買家，攜手推動人工智能+、機械人技術、低空經濟、房地產科技及零售科技5大領域的尖端科技應用，開拓環球合作機遇。