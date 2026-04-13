宏福苑｜火勢較弱大廈居民應留在單位？　指揮官：可早少少逃生

大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會今日（13日）第11場，其中3名曾擔任火警指揮官的各級消防處人員作供表示，一般而言，發生火警後應立即經樓梯逃生，如果遇上濃煙則立即返回單位。



有指揮官說一般情況下，居民應留在火勢不嚴重的大廈內，但現在回看宏福苑情況，火勢較弱的大廈居民「可以早少少逃生」，當時大部人亦選擇逃生。至於首幾座起火大廈居民應否自行逃生，時任消防處副消防總長黃景文認為會更危險，估計當時「一打開門，走廊就見到濃煙」，火勢蔓延迅速，需要消防人員協助逃生。



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《香港01》宏福苑五級火專頁

2025年11月26日，大埔宏福苑下午發生大火，消防行動至晚上，火勢仍持續。（資料圖片／夏家朗攝）

2026年4月13日，大埔宏福苑大火獨立委員會第11場聽證會，大埔消防局局長張樂恒出席作供。（夏家朗攝）

張樂恒指，今次宏福苑大火是史無前例，火勢很少在縱向、橫向都蔓燃得這麼快，已超出搜救策略能應付的範圍。（資料圖片／林振華攝）

消防局局長：一般建議沒見到濃煙可離開大廈逃生

委員會委員陳健波指不少成功逃生居民是搭電梯離開，亦有不少人在後樓梯、單位內離世，問消防處有否檢討。大埔消防局局長張樂桓是火警第二任指揮官，他表示一般建議是如果打單位的看見濃煙就返回單位，用濕毛巾封好大門的罅隙。如果看不見濃煙，不建議離開單位後乘坐升降機，應該經最近的樓梯離開，如樓梯有煙就應該返回單位。

陳健波再問高層住戶應否走上天台或前往防火層，張樂恒重申若見到後樓梯有濃煙，應馬上返回屋內和向消防求救，又稱即使經過今次大火，建議亦無改變。

2026年4月13日，大埔宏福苑大火獨立委員會第11場聽證會，消防處分區副指揮官（新界東）林浩俊出席作供。（翁鈺輝攝）

分區副指揮官：如遇濃煙應即返單位

消防處分區副指揮官（新界東）林浩俊是大火當日第三任指揮官。政府代表、資深大律師孫靖乾問到對方如何決定疏散居民，林浩俊指疏散涉及屋苑居民，平日訓練需配合居民一起才做到。他又指消防人員會留意大廈樓梯數目及分佈，進行疏散演習。

被問居民疏散時應考慮甚麼因素，林表示需視乎身體狀況能否應付逃生； 其次是現場情況，如開門見到濃煙，應馬上關門。他續說，居民無辦法得知煙從上層或下層產生，「貿貿然逃走承受風險仲高」，故回家封門是較合適做法。

消防處：現在回看火勢較弱的大廈居民「可以早少少逃生」

委員會代表大律師李澍恒則問到，火警初期部份大廈火警不嚴重，宏志閣亦沒受波及。這些情況下，居民應留在原址，還是離開大廈？林表示，一般情況應留在大廈，但現在回看宏福苑情況，火勢較弱的大廈居民「可以早少少逃生」，當時大部份居民亦選擇逃生。

委員會主席陸啟康引述英國指「Stay put（留在原地）」不可行，建議聽到火警鐘就帶同「逃生三寶」離開單位，若有濃煙則應留在單位中等救，林浩俊同意。

2026年4月13日，大埔宏福苑大火獨立委員會第11場聽證會，時任消防處副消防總長（新界北）黃景文出席作供。（翁鈺輝攝）

副消防總長：首幾座起火大廈居民自行逃生更危險

時任消防處副消防總長（新界北）黃景文是當日第四位指揮官，是當中職級最高。他接受李澍恒盤問是指，疏散有兩個定義，一是居民自行疏散，居民應帶同「逃生三寶」、觀察走廊是否有煙並經樓梯離開；如有煙便要返回自己單位，或到較近的安全單位，不要往天台走。另一種疏散，由消防協助帶離現場。

李澍恒關注首幾座起火大廈的居民應否自行逃生。黃景文認為會更危險，估計當時「一打開（門）走廊見到濃煙」，如此應該返回單位用膠紙封好門罅，到房間內見到馬路的地方，或用照明系統呼救。

李澍恒再問到是否都要因應情況，黃景文稱若「時間早」的確應自行疏散，但是首幾座的火勢蔓延得快，「時間好短暫，要消防幫」。他同意如火警系統運作正常，一定有幫助，「因為真係有佢功效喺到」。

▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼

