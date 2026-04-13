宏福苑｜遲升五級火？　消防：需過渡及控制人手否則「唔知做咩」

大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會今日（13日）第11場，由4名曾擔任火警指揮官的各級消防處人員作供。消防處當日下午3時02分將火勢升為三級，約半小時後升為四級。



時任消防處副消防總長（新界北）黃景文曾短暫擔任指揮官，他當時維持火警為四級，直至3小時後由另一名指揮官升為五級火。黃景文以潛水作比喻，解釋要過渡升級、控制人手，否則「一大班（人）過到嚟都唔知想做咩」，又說「連四級都未準備好，點升五級？」



大埔宏福苑獨立委員會聽證會4月13日踏入第11天，首名作供的大埔消防局高級消防隊長許健安，是大火當日首位抵達火場的指揮官。（夏家朗攝）

下午2時51分，消防處收到首個救助電話，指宏昌閣外牆棚架有爆炸，消防在接報後5分鐘到場。首批到場的消防員之一、大埔消防局高級消防隊長許健安表示由於屋苑正值大維修，故有增派人手。大埔消防局局長張樂恒亦補充，因有求助個案及有消防裝置被關閉，當時規模已達致三級火，動用大量資源滅火及救援。

接報後12分鐘 現場指揮官宣布火勢為三級

下午3時02分，消防處決定將火勢升為三級。負責將火警升級的許健安指，整個宏昌閣被濃煙包圍、火勢猛烈，正後門都有燃燒的雜物，令居民無法進出，相信有大量居民待救，當下資源和人手不足以應付。

約3時20分，許供稱當時消防處「一口氣」派了20架主要消防車，包括兩部兩旋轉鋼梯車，以及接近100名消防員。

消防處分區副指揮官（新界東）林浩俊。（翁鈺輝攝）

32分鐘後升為四級火 指揮官：現場環境史無前例地惡劣

火警於3時34分升為四級，由消防處分區副指揮官（新界東）林浩俊接手現場指揮。他指出，現場「史無前例地」惡劣環境，5幢樓宇起火，其中宏昌閣及宏泰閣燒得嚴重（Well Alight），很多雜物和竹支跌落，亦有棚網飄落，另外三幢大廈外牆棚架亦出現火點。

2026年4月13日，大埔宏福苑大火獨立委員會第11場聽證會，時任消防處副消防總長（新界北）黃景文出席作供。（翁鈺輝攝）

指揮官：四級火升至五級需過渡 否則無法控制人手

時任消防處副消防總長（新界北）黃景文3時50分接手擔任指揮官，但他當時沒將火警升至五級，直至6時22分始由另一名指揮官升為五級。被問為何不及早將火警升至五級？他供稱火警升至三、四或五級時要過渡升級，否則無法控制人手。