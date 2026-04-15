宏福苑火首用支援中心回電求助者 額外開18線 消防：已盡用資源
撰文：任葆穎 董素琛
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大埔宏福苑火災獨立委員會今（15日）舉行第12場聽證會，消防處副消防總長（行動支援及專業發展）黃思律在庭上供稱，消防處當日首次啟用負責回撥的支援中心，並動用80名非前線人員成立支援中心，額外開設18條線，主要用於致電回求助者（call back）。被問若更多人回電會否更好，黃指已用盡資源，並指該18條線與原本系統不相連。
黃思律供稱，消防處推行Call Back Mechanism（回電機制）以更新求助者的最新位置，機制目前仍在試行階段。
黃思律表示，大火當日約下午3時20分，消防處長動員80名非前線人員成立支援中心，開設額外18條線，主要處理Call Back、即致電回求助者。
被問如果更多人回電會更好？黃思律指，已用盡資源，「邊到有事就盡量開，18條係極限。」他指18線與原本系統不相連，只是有錄音功能的電話，形容此舉是權宜之計。
委員會主席陸啟康形容是一個成功部署
杜淦堃指，當日打了超過1500個電話，黃回應稱只有一半求助者有回應，其餘無人聽或無回應。被問機制是恒常使用，或是大火較普遍？黃指，首次啟用該負責回撥的支援中心，之前颱風也有啟用過支援中心，但並非用於回撥。委員會主席陸啟康指，很多市民覺得有用，形容是一個成功的部署。
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