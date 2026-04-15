宏福苑｜消防通訊中心落後　警通知消防用FAX、追蹤固網電話地址

大埔宏福苑大火獨立委員會周三（15日）舉行第12場聽證會，上午由消防處副消防總長（行動支援及專業發展）黃思律作供。聽證會除確認警方及消防之間的系統沒接駁、資訊不互通，更揭露消防通訊中心系統大落後。



當求助個案在警方轉駁予消防期間「斷訊」，警方要以紙本形式將資料傳真（Fax）予消防，遭質疑「呢個時代仲用FAX？」此外，消防通訊中心只檢視到固網電話地址，如市民用手提電話報案，系統則沒法查核。中心向前線通報求助個案時，只用電話拍攝電腦螢幕，一度令資訊混亂。黃思律同意系統有改善空間，消防正考慮升級系統。



黃思律下午作供時澄清，較早前作供稱與警方通訊用傳真（fax）非完全正確，現時較多用電郵通訊。但他確認仍有使用傳真。



大埔宏福苑大火獨立委員會今日（15日）舉行第十二場聽證會，上午由消防處副消防總長（行動支援及專業發展）黃思律作供。

現時每通報案電話，會先由警方999報案中心職員接聽，再由警方決定需否消防協助。有需要的話，就會接駁給消防處，讓求助者、警方及消防進行三方通話。

999警消系統不接駁 「斷訊」時警紙本傳真消防跟進

黃思律當日在現場，負責加強火場、消防通訊中心及支援中心的溝通。聽證會今早先展示錄音，顯示有999求助個案在警方轉駁予消防期間「斷訊」，最終只有警方有求助資訊。黃確認警方及消防之間的系統是沒有接駁，那警方如何通知消防呢？黃思律稱警方可繼續在電話中向消防交代，又或者以紙本形式將資料傳真予消防，又稱有同事會接收傳真資訊。

有關做法遭委員會首席代表大律師杜淦堃質疑欠效率，獨立委員會主席陸啟康法官亦追問，「即係𠵱家呢個時代仲用FAX？」黃同意可改進，稱會與警方一起作檢討，完善機制。（見另稿）

系統只追蹤到來電者固網電話地址

黃思律在書面口供稱，通訊中心現有「偵測系統」可看到報案人地址。被問到如何直接追蹤報案人的地址時，黃思律說只有「固網電話」可做到。杜淦堃表示「隨時間改變，人用電話的習慣已改變，𠵱家好多人已不用固網電話。」黃同意。

系統不相連 中心拍螢幕傳照片通報前線 資訊一度混亂

消防控制中心在大火當日曾利用即時通訊軟件「FSD Messenger」，以簡寫形式將求助內容轉達給前線消防。黃思律表示，通報原則是一件事只開一個通訊群組，於是宏福苑大火在「FSD Messenger」只開了一個群組。

由於消防電腦系統與「FSD Messenger」並不相連，因此消防控制中心將求助個案輸入至電腦系統後，人員會拍攝電腦螢幕，再將相片傳送至「FSD Messenger」。於是，職員在「FSD Messenger」就直接傳送了600多張照片，每張當一個求助個案 ，通知前線消防。不過，600幾個求助個案，事後發現當中實則只有309個求助個案，其他為重複。黃補充涉340個地址。

而「FSD Messenger」更不是所有前線可用，只有助理消防區長或以上職級才可以入群。於是，前線同事不會收到資訊之餘，助理消防區長或以上的高級消防接獲很多重覆資料。

黃確認，在流動指揮車未到場前，重覆資料對人手調派或有影響。他續說，當時派了三部流動指揮車，設立前線指揮站、再篩選重複Call，令前線不會有重複資料，同時將同事再繼相關資料列印給前線指揮官，「每人一份對住嚟做」

消防考慮升級電腦系統 免求助重覆

黃思律的供詞提到，考慮升級電腦系統，包括增設過濾功能，令個案不會重複。他又透露正研發新系統，擬容許通訊中心與報案人可使用SMS通訊，令報案人可精準分享位置、傳送照片或影片等多媒體內容。黃解釋，當通訊中心發出連結，求助者按進連結後，會將定位傳送至消防。不過，黃承認該功能有限制，包括現行GPS或衞星定位，不能定位其大廈內甚麼位置，而且手機無電也有限制。