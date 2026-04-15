今日新聞8分鐘｜中學生偷Bra偷內褲｜汕頭「天降金牛」大媽豪撒鈔

宏福苑聽證會4.15重點｜打999最長等15分鐘 有求助無被轉駁消防

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（15日）舉行第十二場聽證會，消防處副消防總長（行動支援及專業發展）黃思律會作供。今日聽證會首次有警務處人員作供，除香港警務處災難遇害者辨認組（DVIU）主管鄭嘉俊，亦包括香港警務處傷亡查詢中心主管曾淑賢。

屯門黃金海岸21歲青年疑鎖壞反鎖廁內 爬出單位時失足墮下受傷

今日（15日）早上6時50分，屯門香港黃金海岸11座一名21歲男子疑失足從低層位置墮下。救援人員到場時他清醒，為他檢查傷勢後送屯門醫院治理。

據了據，事主家中廁所門鎖壞，他被反鎖在內，疑情急下爬出窗外，意圖再返入單位，但期間失足墮下。

紅磡崇字大廈有單位冒煙 過百名居民疏散 初步疑「煲燶嘢」肇禍

紅磡發生單位冒煙事故。周二（14日）晚上11時半左右，據報崇潔街崇字大廈崇義樓一個低層單位，突然有濃煙冒出。多名住戶見狀報案，消防接獲多個來電，立即派員前往上址，並協助部份居民疏散。就現場所見，上址地面約有過百名居民暫避。

天眼直擊｜男中學生跳高偷胸圍 得手後再偷底褲 校方：警正跟進

網上流傳一條閉路電視影片，拍攝於昨日（13日）下午4時許，一名身穿校服的男中學生途經一個村屋單位外時，竟伸手跳高，從高處晾衫架扯下女性內衣，其後若無其事逕自離開；約20秒後少年竟折返現場，重施故技，接連跳高3次，再扯下兩件內衣褲。

片段在網上引起熱議，有人斥：「依家啲中學生咩事？連底褲都偷？」網民對此行為大為咋舌；但亦有人批評在網上公開學生的相貌「公審」的行為不妥，建議通知校方輔導學生。校方回覆《香港01》查詢指，警方現正跟進有關事件，現階段學校未能就事件作出回應或定論。校方會與教育局保持溝通，並向學生提供適切的教導及支援。

汕頭大媽豪撒港幣｢金牛｣引瘋搶 官方：親屬病重致情緒激動

4月14日上午，廣東汕頭市龍湖區上演一幕震撼街頭的「天降金牛」。一名女子從當地高級屋苑合信·星湖城的高層單位露台將大疊面值500、1000元的港幣如「天女散花」般拋向街外，引發路人當街瘋搶。當晚，珠池街道辦事處通報稱，女事主因親屬病重致情緒波動、行為失控。目前，鈔票已被工作人員及群眾陸續拾取歸還。

車CAM︱沙田單車男疑衝燈捱P牌Audi撞 目擊者：撞到飛咗上大銀幕

沙田發生私家車撞飛單車意外。網上流傳一段影片，時間顯示為今日（14日）中午12時52分，一輛P牌Audi私家車沿沙田安睦街右轉入安明街往沙田方向時，與一輛正沿安明街落斜往馬鞍山方向的單車相撞。片中可見，涉事單車疑沒有遵守交通燈停下，最終欄腰撞向Audi。騎單車男子連人帶車被撞飛，隨後自行爬起。影片到此結束。

國安教育日｜夏寶龍講話全文：統籌發展和安全 開創新局面

今日（4月15日）是「全民國家安全教育日」，香港特別行政區維護國家安全委員會在會展舉辦「全民國家安全教育日」開幕典禮暨主題講座，中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍以視頻方式出席開幕典禮並致辭，因應今年活動主題「統籌發展和安全，護航『十五五』新征程」，圍繞」以高水平安全護航香港由治及興」提出四個「需要」，包括要求香港搶抓百年變局下的戰略機遇，主動對接國家「十五五」規劃、加快推動高質量發展。

特朗普稱「化身耶穌」圖是扮醫生 政治評論員：老人痴呆正在惡化

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）日前在其社交平台上傳一篇現已刪除的貼文而遭到外界猛烈抨擊。特朗普在人工智能生成的照片中將自己描繪為耶穌基督，為病人治病。當被問到這張照片的含義時，特朗普指他是在扮演一位醫生，救治病人。有美國政治評論員認為，特朗普將耶穌和紅十字會的醫生混淆的其中一個解釋是：認知能力下降。

霍士新聞主播搶先曝光專訪內容 特朗普：伊朗戰爭「接近結束」

霍士新聞主持人瑪莉亞・巴蒂羅莫（Maria Bartiromo）4月14日在社交平台發文，率先披露自己與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）完成的專訪節目內容，特朗普稱「伊朗戰事接近結束」。