宏福苑｜視像通話目擊家人倒下　遺屬：若政府回應居民或可免大火

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（16日）舉行第13場聽證會，除了再有宏福苑居民以事實證人身份作供外，兩間宏福苑外牆維修外判商亦會作供。宏泰閣居民李俊豪的家人連外傭共四人在大火中喪生，他作供憶述，大火當日由下午4時起，全家曾8次報警求助，但都未能獲救，最終只能在視像通話中看着哥哥在家中倒下，通話直至母親手機無電而中斷。



李俊豪亦指，大維修期間，曾向承辦商宏業投訴有工人在籃球場吸煙。去年兩次10號颱風過後，有居民反映棚網受損，宏業換上新網後，曾向其母聲稱有合規格的證書。



李俊豪居於宏福苑40年，指事件是「刻骨銘心的時代紀錄」，若政府部門有聆聽及回應居民訴求，可能避免到大火發生，四位家人不會喪生，對此感到「憤怒、痛、唔甘心」，希望聽證會能代他們發聲，「還佢哋一個公道」。獨立委員會主席陸啟康哽咽回應指，聽得出對方的無奈與痛苦，委員會會盡全力找出真相，不少旁聽人士亦落淚。



宏泰閣居民李俊豪的家人連外傭共四人在大火中喪生，他今日出席聽證會作供。

因為呢份憤怒、痛、唔甘心，唔係代表我自己，係代表我媽媽、哥哥、欣欣（姪女）、工人姐姐，佢哋永遠都講唔到嘅說話，由我轉達。 宏泰閣居民李俊豪

李俊豪是宏泰閣1907室的居民，與父母、兄嫂、15個月大姪女一家六口及外傭同住。火災中其母親、哥哥、姪女及外傭離世，僅餘他與父親、大嫂倖存。

大火當日約下午3時，他從同事中得知宏福苑有火警，隨即趕回大埔。下午4時許，他抵達大埔墟火車站，見到宏泰閣被濃煙包圍，其後到廣福公園，打算返回屋苑，但已被警圍封。他又稱，當日下午4時許首次與單位內的母親通話，當時母親只知有濃煙，不知外面發生什麼事，又問到為何無消防車鳴笛。母親指已打999報警，並倒過來安慰李俊豪說：「冇事嘅，咁早，消防會搞得掂，放心。」二人其後每15分鐘保持通話一次。

李俊豪指，母親其後稱現場無水無電，「姪女好肚餓」，又察覺母親有點生氣，不滿為何仍未有人到單位救援。李曾在社區中心向警員求助，警員叫他安靜等候。

2025年11月26日，宏福苑發生五級火，到晚上仍未撲熄。（資料圖片／夏家朗攝）

晚上9時，李俊豪與母親、哥哥進行了視像通話，當時單位已全黑，哥哥抱着姪女，不斷拍打母親及家傭。消防有致電他，叫哥哥留意電話，稱消防「隨時上到去」。他到廣福邨走進封鎖線向警員展示電話，對方要求他留資料，稱會叫消防幫忙。

直至晚上9時半，李俊豪到廣福邨社區會堂，見到有封鎖線，但仍忍不住衝了進去，有消防指其單位已曾8次報警求助，李又聽到有人說：「宏泰14樓攻唔到，好大火」。李當時與家人進行了最後一次視像通話，當時哥哥已倒下，他與大嫂透過電話不斷嘗試喚醒哥哥，直至母親的手機無電，其後李便與單位內的家人失聯。

2024年7月，有宏福苑業主召集開會，商討無法開業主大會的解決方案。（廖雁雄攝）

談到大維修，他指由時任法團主席鄧國權簽大維修合約時，居民已有意見，希望開大會，但數次都不成功。其母曾向廉政公署、民政事務處求助，但獲告知應按《建築物管理條例》，集齊最少5%業主的書面要求，開業主大會商討。

李又指，他上班或放假時，曾見到工人在籃球場或升降機吸煙，曾就此向大維修承辦商宏業投訴。而去年兩次10號風球過後，有居民發現棚網受損、「溶溶爛爛」，更換棚網後，宏業曾向母親說，棚網有合規格證書。

宏福苑大火獨立委員會主席、法官陸啟康。（資料圖片／黃寶瑩攝）

遺屬作供最後心聲：如果政府部門有聽同回應居民訴求，可能避免到呢場火

作供最後，李俊豪訴說自己住在宏福苑40年的心聲，指屋苑「有花草樹木、籃球場，每日落樓涼風，陪我成長」。他認為，事件是刻骨銘心的時代紀錄，「如果唔係大維修，唔會有天價工程。如果唔係工程、如果政府部門有聽同回應居民訴求，可能避免到呢場火。如果無呢場火，我會繼續住喺宏福苑、佢哋四個唔會走（離世）。希望大家將真相還原，還佢哋一個公道。」

遺屬感憤怒、痛與不甘 冀聽證會為家人討公道：佢哋永遠都講唔到嘅說話，由我轉達

李俊豪又說：「我唔會奢望之後生活係點，希望有生之年幫佢哋發聲。因為呢份憤怒、痛、唔甘心，唔係代表我自己，係代表我媽媽、哥哥、欣欣（姪女）、工人姐姐，佢哋永遠都講唔到嘅說話，由我轉達。」

陸啟康哽咽回應全力尋真相：你嘅聲音我哋聽到好清楚，你嘅無奈痛苦我哋聽到

獨立委員會主席陸啟康則指，「你嘅聲音我哋都聽到好清楚，你嘅無奈痛苦我哋聽到」，委員會會盡全力找出真相，期望對方克服傷痛，「多謝你嘅口供，對調查很重要。」陸啟康回應期間曾哽咽，不少旁聽人士亦落淚。