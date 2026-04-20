破欠基金去年批$2.67億　再創疫後新高　建造業獲批申請數年升84%

近年不少中小企、連鎖店結業，破產欠薪保障基金獲批宗數再創疫後新高。勞工處今天（20日）向立法會提交文件，透露破欠基金去年批出5,533宗打工仔被僱主拖欠薪酬及補償而提出的破欠申請，按年增18%，全年發放2.67億元特惠款項，按年升8%，創疫後新高。最多申請獲批的行業頭三分別為餐飲服務活動、建造業、體育及其他娛樂活動，其中建造業獲批申請宗數按年升84%。



疫情後本港掀起一股結業潮，街下多了待租出的空置舖位。（資料圖片／吳美松攝）

破欠基金去年批5533宗申請創疫後新高

勞工處今天（20日）向立法會人力事務委員會提交文件，披露去年有5,842名打工仔向破欠基金申請特惠款項，按年升14%。基金共批出5,533宗申請，與前一年的4,671宗申請比較，按年升18%，繼2024年之後，再創疫後的新高。

去年批2.67億破欠基金款項同創疫後新高

除了批出申請數創疫後新高，發放的特惠款項總額同樣創新高。去年基金共發放2.67億元特惠款項，按年增8%，尚有72.41億元盈餘。

處方又透露批出最多申請的行業，去年的頭三分別為餐飲服務活動、建造業、體育及其他娛樂活動，分別批出1,640宗、1,375宗、852宗。前兩者2024年同樣為頭兩位，其中餐飲服務活動按年升468宗，即升近40%；建造業增629宗，升幅達84%。

勞工處今天（20日）向立法會人力事務委員會提交文件，披露去年有5,842名打工仔向破欠基金申請特惠款項，按年升14%。（立法會文件）