男教師涉邀15歲男生到家非禮　事主曾認是誣告　官稱有疑點裁罪脫

中學電腦科男教師涉3度邀請15歲男學生上他的家，互相手淫和口交。男教師否認3項向16歲以下的兒童作出猥褻行為罪。區域法院暫委法官黃士翔（23日）裁決指，事主平日住在家舍，被告作為指導老師，兩人關係超於一般師生。事主曾表示他在誣衊被告，其錄影會面及庭上證供亦有矛盾，他或有可能為保護被告而說出不同版本，但疑點利益歸於被告，裁定被告3項罪名不成立。



被告LYT（32歲，教師）被控3項「向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為」罪，指他於2024年9月到10月間，在新界大埔某單位，三度向男童X作出猥褻行為。

被告LTY在區域法院經審後被裁定罪名不成立。(黃浩謙攝)

X指被告曾3度邀X到其家過夜

案情指，X居於兒童之家，一般周末可以回家留宿。被告是創客學會的指導老師。X母在查問下揭發事件。

黃官指，被告是學會的指導老師，兩人關係超越一般師生，X來自單親家庭，住在家舍，很珍惜與被告的關係。X指被告三度邀請X上被告家中過夜，兩人曾手淫和口交。黃官認為，被告作為成年人，在沒通知X的家長和家舍雙方，便邀請X獨自到其家中，行為可疑兼不合理，惟不足以裁斷被告有罪。

不能排除X有可能捏造證供

黃官指，X在向社工及友人投訴遭侵犯後，後來卻改稱自己說謊；X在庭上作供時，提及兩人曾口交和接吻，與其錄影會面說法不一致。雖然X作出投訴後，被告曾接觸X，X隨後有機會受影響而改變說法，他有可能想維護被告而說出不同版本。法庭最終裁定，不能排除X有可能捏造證供，因此裁定被告3頂罪名不成立。

案件編號：DCCC 559/2025