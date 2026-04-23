2023年山頂奪命工傷　男工人遭挖掘車撞倒亡　承建商一鳴罰款12萬

撰文：譚曉彤
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山頂普樂道1號於2023年11月23日發生工業意外，一名44歲男工人遭倒駛的挖掘機撞倒，腳部重傷，送院後不治。事隔兩年半，承辦商一鳴建築機械工程有限公司，違反《建築地盤（安全）規例》規定，被法院判罰款12萬元。

普樂道發生工業意外一名男工受傷送院，警方在場調查。（鄭嘉惠攝）

當日一名工人檢查挖掘機的混凝土破碎機時，被另一部向後移動的挖掘機壓着，並夾於兩部機器之間。工人半清醒被送到律敦治醫院，惟經搶救後不治。當時家屬指，死者在五兄姊中排行最小，生前與母親同住，因兄姊已成家立室，故他是家中經濟支柱。

承建商一鳴建築機械工程有限公司及後被勞工處檢控，涉嫌違反《建築地盤（安全）規例》，東區裁判法院今日（23日）判一鳴罰款12萬元。

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