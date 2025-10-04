軟餐食譜｜專家教煮好味軟餐肉類軟滑3招　粗纖蔬菜煮前勿漏這1步

台灣國健署指出，許多長者因牙口不佳而放棄食用某些蔬菜和肉類，可能導致營養攝取不均衡，增加健康風險。不過，透過適當的食材挑選和烹調方式調整，像是將不易煮爛的蔬菜冷凍處理，或是以鳳梨汁軟化肉質，就能幫助長輩維持均衡飲食，攝取充足營養。



台灣國民健康署在Facebook粉絲專頁發文表示，長輩常因牙齒咀嚼功能退化，難以食用粗纖維蔬菜或質地較硬的肉類。針對這個問題，建議可以優先選擇容易煮軟的蔬菜，例如菠菜、莧菜等葉菜類，或是經過長時間燉煮後會變軟的青瓜、冬瓜、白蘿蔔等食材。

4大長者飲食建議（按圖👇👇👇）

對於不易煮爛、纖維較粗的蔬菜，台灣國民健康署提供特別的處理方法。以芹菜、白椰菜花、西蘭花及粗莖梗類蔬菜為例，可先將其洗淨切塊，放入雪櫃冷凍1至3天，之後直接烹煮，即可讓食材變得更加軟嫩易咬。

在蛋白質的攝取方面，台灣國民健康署建議優先選擇質地較軟的食材，如豆製品、魚貝類及雞蛋等，可製作成鮮魚湯、嫩豆腐煲或蒸蛋等容易入口的料理。至於較難咀嚼的豬肉、牛肉，則可在料理前先去除筋膜，使用肉錘拍打使肉質變薄變軟，或是利用新鮮鳳梨汁進行醃漬，藉由天然酵素軟化肉質。

台灣董氏基金會對此議題也提出專業建議，指出許多照顧者為求方便，往往將食物煮得過於軟爛或打成流質，反而破壞食物的色香味形，導致長輩食慾降低。

台灣董氏基金會警告，這種情況若持續下去，可能造成長輩營養不良、體重下降，甚至加速身體衰弱，提高疾病發生率。該基金會建議，可以透過添加辛香料提升香氣，或是運用醃漬、燉煮等烹調方式軟化食材，並將食物切絲或適度攪碎，既保有食物原味，又能讓長輩方便進食。

