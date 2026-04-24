競委調查員到場即刪檔案　女職員指手令無指要交出　上訴被駁回

競爭事務委員會調查人員於2019年，調查一宗涉嫌懷疑圍標的案件時，持法庭手令搜查一間清潔服務公司，該公司一名女職員涉在電腦刪除5個與調查相關的檔案，女職員在裁判法院被裁定銷毀及處置文件罪成，判囚2月。她提出上訴，指涉案手令授限調查人員四項權力，當中不包括要她交出文件。高等法院暫委法官王詩麗今(24日)不同意其說法，認為手令只是概括列出調查人員的權力，非限制他們的權力，駁回其上訴，原獲保釋的女職員需即時服刑兩個月。



上訴人雷妙貞，被控於2019年9月23日，在荃灣有線電視大樓內的香港工商清潔服務有限公司，身為該公司的僱員，被要求向競委會提交由高院法令下要求的文件時，故意處置和隱藏法令要求的5份文件。

女被告雷妙貞被裁定罪成後被判監2個月，但准2萬元保釋等候上訴。(朱棨新攝)

爭議手令只限4項權力

代表雷的資深大律師王正宇早前陳詞指，涉案手令明確規定，只授權競委會調查人員在《競爭條例》第50條的4項權力，分別為進入處所、必要時可使用武力進入、搜查文件，以及接管在該處所發現的電腦或其他物件。手令沒有涵蓋要求該處所內的人交出有關文件，因此是次調查人員要求雷提供文件屬越權。

官指4項權力是概括說法

王官今下判辭指， 若雷的說法屬實，手令不容許調查人員行使《競爭條例》第50條的其他權力，理應會在手令內指明，惟手令中未有提及，故認為手令列出的四項權力，只是概括的說法，並非確實限制調查人員的權力。

法官續指，手令也沒有提及授權調查人員強行移走妨礙執行手令的人或物件。若處所的人士站在入口，或將雜物放在入口阻礙搜查，手令便會變成無用，認為說法於理不合，駁回上訴。

案件編號：HCNA124/2025