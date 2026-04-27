宏福苑｜區議員收授權票有問題？陳巧敏：獲取方式合法便沒抵觸

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（27日）舉行第20場聽證會，早前有人作供指區議員黃碧嬌疑似獲取大量授權票。時任大埔民政事務專員陳巧敏作供，表示如果很多居民授權同一人，而該人獲取授權票的方式符合法例，便沒有抵觸。如涉欺詐成份，民政事務總署定必交執法部門跟進。



她又指法團通常會邀請區議員出席會議，方便對方收到居民查詢時協助跟進。就宏福苑大維修，署方收到44宗投訴，數量算多。



時任民政事務總署大埔民政事務專員陳巧敏作供，表示就宏福苑大維修收到44宗投訴，數量算多。（湯致遠攝）

時任民政事務總署大埔民政事務專員陳巧敏作供，表示就宏福苑大維修收到44宗投訴，數量算多。（湯致遠攝）

陳巧敏：宏福苑大維修44宗投訴算多

陳巧敏2018年起擔任大埔民政專員，直至今年1月離任。她表示由2024年2月開始，大埔民政事務處一共收到44宗宏福苑大維修投訴，指控承建商與法團違規、授權書等問題。她說，就單一屋苑處理的投訴數量而言算多。

過去聽證會上，有法團成員及居民指控民建聯區議員黃碧嬌收取大量授權票，又帶同義工出席業主大會。獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃問陳巧敏，區議員在大維修的角色為何。她表示通常法團會邀請區議員列席會議，讓其知悉工程進度，如收到居民查詢可以協助跟進。

過去聽證會上，有法團成員及居民指控民建聯區議員黃碧嬌收取大量授權票，又帶同義工出席業主大會。（資料圖片）

如欺詐取得授權票 民政定必轉交執法部門跟進

杜淦堃問，有證據顯示有區議員獲取數量不少的授權票，是否與職責抵觸。陳巧敏表示當然鼓勵業主親身參加，但《建築物條例》容許授權票，也是業主參與大廈事務的方式，強調必須找一個可信任的人獲授權。杜淦堃再問民政事務總署會否處理區議員收取授權票，陳巧敏表示如多名居民授權同人，而該人獲授權的方式符合條例，則沒有抵觸法例。

有傳聞指部份人用欺詐取授權票，她表示是非常嚴重的指控。如有業主被欺詐，民政事務署定必交給執法部門跟進。

杜淦堃問，區議員是否不應偏幫某一邊，主席陸啟康隨即問「這是政治問題？」陳巧敏則表示區議員透過地區掌握區情，如對大廈管理做法或安排有意見，而且是法律框架下容許的，民政事務總署會尊重其做法。