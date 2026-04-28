宏福苑宏志閣料納收購方案　黃偉綸等下午連再上樓執拾安排同交代

大埔宏福苑火災後，政府斥資68億元收購其中7幢樓宇業權，暫不包括未遭大火波及的宏志閣，當局表明若宏志閣248戶有過半數達成共識，可商討將其納入收購方案。據悉，有約75%宏志閣業戶初步同意賣業權，預料宏志閣納入政府收購方案。



港府最新公布，政務司副司長卓永興、財政司副司長黃偉綸、房屋局局長何永賢及房屋局副秘書長章景星下午會就大埔宏福苑宏志閣的後續安排會見傳媒，料同時一併公布宏志閣居民再次上樓執拾安排。



大埔宏福苑火災後，政府斥資68億元收購其中7幢樓宇業權，暫不包括未遭大火波及的宏志閣（圖最左一幢）。（資料圖片/夏家朗攝）

大埔宏福苑五級火災，宏志閣（右一）沒有受到大火波及。（夏家朗攝）

宏志閣收購方案與另外7幢「看齊」

政府早前表明宏志閣未被大火波及，部份業主表示希望回到原本單位居住，當局需尊重私有產權，故購買業權方案暫不包括該大廈，又指如果動用公帑只收購零星單位，對解決問題並無實質幫助，因此需要有較主流的共識，政府才適合啟動探討。若宏志閣最終能達成共識並獲納入方案，收購價將與另外7幢「看齊」。

大埔宏福苑五級火災2025年11月26日，到2026年2月21日已接近三個月，現場所見，沒有受到大火波及的宏志閣，棚架已拆除，可見單位大致完好，玻璃窗上留有將貼維修時發泡膠的雙面膠。（資料圖書館/夏家朗攝）

根據其餘7幢大廈的收購方案，政府會向未補價單位業主，提供實用面積每呎8,000元收購，已補地價單位則每呎10,500元收購，全部用劃一標準計算。除了以現金向業主收購業權，還有「樓換樓」、預留居者有其屋計劃（居屋）、綠表置居計劃及香港房屋協會的單位供已出售業權的業主優先選購，以及在大埔頌雅路西興建新居屋單位。