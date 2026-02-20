警方查碰瓷黨在律師樓檢走資料　律師行指檔案涉保密特權　求覆核

近日坊間流傳有新型撞車碰瓷黨，警方因此拘捕多人，並於上周到旺角一間被指涉案的律師行搜查，檢取多箱文件。該律師行於本周一(16日)入稟高等法院，申請司法覆核，指警方檢取的大部份文件中，涉及客戶指示和醫療報告等，受「法律專業保密特權」保護。律師行要求法庭頒令，該些文件受「法律專業保密特權」保護，換言之警方不可查閱或使用該些文件。



申請人為林逸華律師行，答辯人為警務處處長。

警方調查新型撞車碰瓷黨相關案件，2月9日搜查旺角一間律師行，檢走多箱證物。（戴慧豐攝）

警方檢獲68個檔案

入稟狀指，警方於本月9和10月持法庭手令，到旺角彌敦道636號招商永隆銀行中心的林逸華律師行搜查。警員共檢獲68個檔案，疑涉及欺詐、企圖欺詐和使用虛假文書等罪行。

指11客戶的66檔案受保密特權保護

警方於同月10日去信律師行，指已把該些檔案密封保管7天，受影響人士期間可以向警方提出，該些檔案受「法律專業保密特權」保護。律師行其後回覆警方，指68個檔案中，其中66個受「法律專業保密特權」保護。

未經客戶授權律師不能洩露資料

入稟狀續指，根據香港律師專業操守指引，律師有責任就客戶的事務保密。除非客戶授權或放棄相關保密權等，否則律師不能洩露相關資料。而該66個檔案涉及至少61名客戶，他們均沒有向律師行發出指示，放棄該保密權。

該66檔案包括醫療報告及與訟書信

入稟狀強調，「法律專業保密特權」受《基本法》保障。而在本案中，該66個檔案分別涉及客戶指示、準備法律意見的文件、醫療報告和與訟各方的書信等，受「法律專業保密特權」保護。雖然因該些文件或涉及欺詐罪行，令它們不受「法律專業保密特權」保護，但律師行指現時並不知道警方調查的詳情。而作為客戶的法律代表，律師行有責任就該些文件，提出它們受「法律專業保密特權」保護。

律師行因此要求法庭頒令，該66個檔案受「法律專業保密特權」保護。

案件編號：HCAL417/2026