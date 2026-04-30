宏福苑至少5入標公司涉侯華建　市建局信顧問不會用放大鏡逐間查

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（30日）舉行第二十一場聽證會，資深大律師杜淦堃指，宏福苑大維修候選承建商中至少5間投標公司，與後來中標的大維修承建商宏業建築工程公司的董事侯華建有關連。



市建局樓宇復修部個案經理陳日豪作供時同意查找投標者有沒有關連非市建局工作，因此沒處理，又指局方相信顧問公司報告：「唔會用放大鏡，57個（入標承建商）逐個逐個睇」。



2025年12月22日，大埔宏福苑大火後，大廈維修承建商宏業建築工程公司被捕董事侯華建（戴口罩者）首度現身。（資料圖片/陳萃屏攝）

《香港01》宏福苑五級火專頁

陳日豪同意審查公司之間是否有關聯非市建局工作

杜淦堃在聽證會上指出，公開資料顯示，宏福苑大維修有5間投標公司與宏業建築工程公司董事侯華建有關聯，陳日豪同意因並非市建局工作，因此沒審查公司之間是否有關聯。他又指，局方信任獨立顧問，「唔會用放大鏡，57個（入標承建商）逐個逐個睇」。

聽證會展示宏福苑居民在2024年3月11日的傳送給市建局、時任房屋署署長羅淑佩等人的電郵，指出多個宏業疑似為圍標的疑點，包括質疑宏業是否小型註冊小型工程承建商；指出在元朗一大廈的大維修，「宏業」與「志富建築」的工程金額完全一致，很大理由懷疑「宏業」是圍標公司。

市區重建局樓宇復修部個案經理陳日豪。（黃偉民攝）

杜淦堃再引述資料，指鴻毅的報告沒提到5間公司的聯繫，而且早於2024年就有居民發電郵予市建局及房屋署，質疑承建商「宏業」與「志富建築」在其他大廈工程的投標金額完全一致，涉嫌圍標。陳日豪承認對該電郵有印象。

聽證會又揭露市建局在2023年10月，應宏福苑要求出席一個與法團及物管公司置邦興業（ISS）的臨時會議。局方當時提醒如向承建商面試，要邀請5家最低標價的投標者參與面試。

市區重建局。（資料圖片/任葆穎攝）

杜淦堃問道，市建局從未被要求或獲邀出席宏福苑的投標面試，陳日豪表示確定，又指即使被邀請，亦不會去面試。

沒核對鴻毅修訂回標分析報告準確性 陳日豪：好多同事非工程人士

顧問富邦測量師行完成「回標分析報告」，同時鴻毅亦提交承建商分析報告的修訂回應。被問有否核實文件的準確性，陳日豪稱會將回覆交給獨立顧問查看，其他職員「任生」亦會「睇一睇」。

大埔宏福苑11月26日發生五級火，至少40死，278人失去聯絡。火勢翌日（27日）逐漸受控，消防料搜救行動會持續至黃昏。（資料圖片/梁鵬威攝）

至於有否核對內容？他說「我哋好多同事非工程人士」。如果顧問提問了10條問題，但鴻毅只答了8題，便會要求鴻毅再修訂文件，反問「畀咗顧問去睇就佢去睇，唔係要個顧問做咩呢？」

杜淦堃指出，富邦的回標分析報告其實只有幾頁，明顯錯就會提出，但是無法幫助業主去反圍標。陳日豪回答指「呢個報告嘅作用唔係做呢樣嘢。」