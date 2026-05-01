今日新聞8分鐘｜尼婦偷奶粉速逃　職員窮追｜無家者被盜$4.5萬

北角男踢商廈玻璃門 逃兩街口跳上貨車扣安全帶拒落車 司機報案

網上流傳昨日（30日）有貨車司機在北角下貨後，上車時驚見一名陌生男子跟隨登上貨車乘客位，更扣上安全帶，司機要求陌生男下車不果，於是報警求助的事件。警員接報到場了解情況，發現涉案男子和較早前一宗在電氣道的刑事毁壞案件有關，逃走後登上報案司機位於兩個街口外的貨車，警員因而當場作出拘捕。

涉事貨車司機隨後上載可疑男子的上車照片到社交平台。依圖片可見，涉案男子避開鏡頭，右臂有紋身。司機笑言事件匪夷所思，提醒「各位真係要小心，祝各位安好」。

港鐵觀塘站大堂現冒煙手提電話 職員持滅火筒撲滅

今日（30日）下午4時許，警方接獲港鐵觀塘站職員報案，指在站內一垃圾筒附近，發現一部正在冒煙的手提電話。人員接報趕抵，煙霧已被撲滅，幸無人受傷。

現場影片可見，涉事手提電話遺在大堂垃圾筒及回收箱附近地面，港鐵職員即時取用滅火筒，向手機噴灑撲滅，現場一度「煙霧瀰漫」。警方正調查事件。港鐵表示，事件中無人受傷，車站運作維持正常。

銅鑼灣恒生銀行六旬漢圖劫$10萬不果被捕 涉企圖行劫明提堂

銅鑼灣恒生銀行昨日（30日）發生企圖行劫案。一名60歲姓周的無業男子闖入怡和街28號恒生銀行內，欲劫10萬元現金，但不果逃離現場；警方及時在怡和街與渣甸街交界將其拘捕，銀行沒有損失。周男被暫控一項「企圖行劫」罪，案件將於明日（2日）上午在觀塘裁判法院提堂。

朗豪坊中年婦超市偷3罐奶粉逃走 職員窮追擒獲：攔住佢！

旺角朗豪坊發生店舖盜竊案。今日（30日）網上流傳影片，一名女子在商場B1層，被兩名身穿制服的男子追逐，兩男更向途人示意高呼「幫手，攔住佢」，有人隨即協助伸手扯甩女子手袋，女子終被2男擒獲，3人一度糾纏撞到其他店舖門外廣告牌。

其中一名男子從地上拾起婦人手袋，再將袋拋落欄邊地上，袋內傳出撞擊聲，男子捉實婦人手肘破口大罵，「偷奶粉，X你！第幾次呀？」有熱心途人稱「你報咗警未？我幫你啊！」男子遂從褲袋取電話報警。

無家者文化中心露宿被盜$4.5萬積蓄 呻淒涼：想喊出嚟又喊唔出

多名在尖沙咀文化中心一帶露宿的無家者，本月接連遇竊，其中阿世（化名）痛失存下四年、約4.5萬元的全副身家，直言：「好淒涼。」儘管有無家者嘗試以背囊作枕、財物跟身，仍難防職業扒手「睇水」及「落手」的團夥作案。雖然油尖警區近月已拘捕疑犯並起回部分贓款，但仍有鼠竊狗偷伺機而動，而且遺失財物及身分證等，對無家者重投社會及日常生計造成嚴重困擾。社區組織協會呼籲政府正視無家者財物安全，建議仿效境外經驗，提供登記式儲物措施。

五一｜西貢鹹田灣午後露營人流未達高峰 有內地客籲自律帶走垃圾

今日（1日)為一連5日的內地黃金周假期首日，以往假期人潮逼爆的西貢鹹田灣，中午後人流未達高峰，現場環境大致整潔，亦有漁護署人員巡邏。有首次來港的西安旅客稱讚環境非常好，除了來鹹田灣露營，亦會到市區看夜景，但稱未有購物需求，應不會特別消費，且打算留宿費用較便宜的網吧。另有佛山旅客早上到達，提醒旅客要自律，「希望啲人都係記得帶返啲嘢走，唔好整污糟嗰海灘。」

五一│去年黃金周凌晨座無虛席情景不再 網吧半滿 麥當勞冷清清

去年「五一」、「十一」黃金周內地長假期，大批內地旅客湧港，周圍人頭湧湧，半夜時份更塞爆油尖旺區的24小時快餐店，旅客伏在餐桌上、行李箱則擺滿行人通道。然而，今年「五一」的油尖旺卻並不太「旺」。

《香港01》於5月1日（周五）前往尖沙咀、油麻地及旺角等多間麥當勞快餐店及網吧，發現麥當勞冷冷清清；而文體局局長羅淑佩較早前所言亦「開口中」，在網吧過夜旅客僅「一個半個」：即使提供了床位及洗滌服務的網吧，包廂床位亦僅三幾個人入住，大廳亦僅一半客人。

律政司對太子集團陳志等申限制令 涉山頂豪宅、商廈、古巴雪茄商

太子集團創辦人陳志涉在柬埔寨經營詐騙園區被美、英制裁，在柬埔寨被捕後被遣返回中國受審。《香港01》發現，律政司入稟高等法院，向太子集團陳志等41人及公司申請限制令，包括陳志、被指是幕後「大佬」的胡小偉等四人，及37間在香港、新加坡、英國及英屬處女島註冊的公司。案件將於5月開庭處理。

被入稟的公司在港持有物業，包括市值30億元的尖沙咀金巴利道68號全幢商廈，及市值13億元的山頂Mount Nicholson別墅；亦涉及香港上市公司的控股公司、證券公司；以及持有全球最大古巴雪茄公司一半股份的本港公司；部份公司則未知詳情。