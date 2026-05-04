政府擬規管網吧　自願經營守則改為強制監管　不得提供住宿服務

政府正檢視對「網吧」的規管安排，考慮將現行自願遵守的經營守則提升為強制性監管，以加強處所的消防及樓宇安全。當局提出兩項方案進行諮詢，包括直接將網吧納入《遊戲機中心條例》管理，或設立類似電競場地的豁免申領牌照制度，冀在保障公眾安全與產業發展之間取得平衡。



因此當局建議訂立類似現時規範電子競技場地的制度。網吧在符合政府訂明的嚴格安全條件，如消防、通風、樓宇安全下，可申請豁免申領遊戲機中心牌照；政府可透過審批及施加規範條件，如不得提供住宿服務，以保障使用者安全，避免傳統遊戲機中心牌照中、可能不適用於現代網吧營運模式的過時條文，對業界發展較為寬鬆及具彈性。



2026年5月1日凌晨，不少人在旺角一間24小時網吧「打躉」。(資料圖片/李家傑攝)

根據立法會民政及文化體育事務委員會文件，現時網吧經營者主要參考2003年推出的《互聯網電腦服務中心經營者守則》，供業界自願遵守，內容涵蓋消防、樓宇安全、噪音及電力等指引。

政府指出，隨着家用電腦及智能電話普及，網吧的功能已由昔日的基礎網絡服務，轉向以提供網絡遊戲為主，其營運模式亦隨之更迭，故舊有的自願規管安排已不足夠，有必要與時並進。

2026年5月1日，有客人享用網吧內的梳化床，敞平休息。（資料圖片）

故此，民政事務總署（牌照事務處）建議兩頂方案，一是直接將網吧納入《遊戲機中心條例》的發牌制度，即實施法定發牌監管。透過統一條例，強制要求網吧符合防火及樓宇安全標準。不過，署方指此方案將令網吧受限於現行遊戲機中心的牌照條件，包括嚴格的年齡限制，如規定處所為成人或兒童場、禁止穿校服者進入等。

不過，署方指有意見擔憂，相關限制可能對新興網絡遊戲產業帶來負面標籤，且考慮到現今大眾能輕易在家中參與網絡遊戲，網絡遊戲已成為新興產業，年齡限制帶來的負面標籤或不利產業發展。

2026年5月1日，金雞廣場一間網吧，有少部份人在電腦椅上休息。（資料圖片/香港01記者攝)

方案二則建議訂立類似現時規範電子競技場地的制度。網吧在符合政府訂明的嚴格安全條件，如消防、通風、樓宇安全下，可申請豁免申領遊戲機中心牌照，以平衡各方需要。

署方表示，方案二可讓政府透過審批及施加規範條件，如不得提供住宿服務，以保障使用者安全；又能避免傳統遊戲機中心牌照中、可能不適用於現代網吧營運模式的過時條文，對業界發展較為寬鬆及具彈性。