宏福苑聽證會‧重點｜揭ICU依賴RI監察　未察封窗久　預約巡屬常規

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（6日）舉行第二十二場聽證會，房屋局獨立審查組 (ICU)高級屋宇保養測量師古小平作供。



宏福苑聽證會5月6日（第二十二場）重點：

．古小平認同圍標非新鮮事，亦有出現偷工減料情況，無留意宏福苑曾否發生

．涉巡查通水ICU劉嘉敏無交供詞 古小平稱由他指派 了解工作內容

．強制驗樓計劃計分制 區議員曾佔15分

．後樓梯生口、發泡膠封窗等 古小平認ICU監督有責

．認靠承建商和RI自律和監督

．鴻毅RI去世兩年ICU始知 揭期間無聯絡

．ICU巡查先通知被指監察失靈 古小平稱有保留

．棚網測試片 古小平稱承建商吹熄 覺得有問題惟著眼覆檢

．覺得被宏業同鴻毅「呃咗」 如知道圍封久會發停工令

．發泡膠封窗與屋署顧問證詞矛盾 古堅稱記憶是事實

．覺得被宏業同鴻毅「呃咗」 如知道圍封久會發停工令

．居民查詢RI是誰 ICU劉嘉敏拒透露揭曾問鴻毅



房屋局獨立審查組（ICU）高級屋宇保養測量師古小平。（黃偉民攝）

居民查詢RI是誰 ICU劉嘉敏拒透露揭曾問鴻毅

【15:34】聽證會上指出，2025年3月，有居民透過1823問ICU，宏福苑的RI是誰。2025 4月，ICU劉嘉敏回覆稱，RI由法團委任，委任資料由法團交給ICU，因此該組不便透露。

聽證會再揭露，在2025年3月24日，原來劉嘉敏曾問鴻毅會否想公開，但鴻毅回覆指，不想向第三方公開。

杜質疑，RI的資料如此保密，居民可以如何投訴。古小平稱，對於會否公開RI資料，稱這些資料是法團或管理處可以取得到。

發泡膠封窗與屋署顧問證詞矛盾 古堅稱記憶是事實

【14:48】針對發泡膠封窗問題，古小平表示，問過消防處，臨時用發泡膠板沒規管，他當時理解宏福苑發泡膠封窗是短期操作，相信不是長時間封，所以沒有違反法例。

古稱曾向屋宇署顧問謝錦明查詢，獲告知使用發泡膠遮窗不是建築工程，亦不需要符合阻燃要求，所以做法不會被視為未經批准的建築工程。古指，未有文件紀錄在案，但自己記得清楚。

覺得被宏業同鴻毅「呃咗」 如知道圍封久會發停工令

謝錦明曾指，發泡膠封窗不可能符合建築物條例 16條，杜問古小平有關解釋是否合理。古表示，「我的記憶一定是事實。」被問現時會否覺得無違法建築物條例 16條，古說不是，只是往覺得長時間封，是有問題，但逐層封是沒問題。他指，現時回望，同意被宏業同鴻毅「呃咗」，他們曾解釋工程分層進行；而古的供詞提到，如知悉圍封如此久，會發出停工令。

杜指，聽證會上有大量錄影及相片，顯示宏福苑大部份時間被發泡膠封窗，「你們的記錄是好齊全」。他指，當承辦商或檢驗人員「呃完你，見到窗都是封着」，被問說法是否公道。古小平同意。

【14:15】杜指，颱風樺加沙後，棚網損毀，所以前管委江祥發投訴。古指，當時主要巡查舊棚網，如江祥發投訴指棚網已經脆化。不過，他認同當時也有檢查新棚網。

杜引述居民指，新換的棚網淺色、較透光，並作出投訴。古小平指，看得到新棚網較淺色，並同意棚網的新舊程度有分別。古指，當時在現場有問承建商是否有證書，RI代表亦在場。當中有人指，新棚網用舊網的證書。被問為何接受新舊棚網使用同一份證書，他指，用同一供應商可以用同一份證書，加上RI在場，「當事係冇得爭辯。」

古又指，不能因為顏色不同，就質疑不是同一供應商。聽證會展示劉嘉敏回覆江祥發的電郵，提到「本組已指示承建商盡快完成修復，證實棚架安全後方可使用。」有居民關注棚網阻燃性，杜追問三次，古先認回覆沒答過棚網阻燃問題。

棚網測試片 古小平稱承建商吹熄 覺得有問題惟著眼覆檢

【12:34】聽證會初期曾播出相關測試片段，片段所見，棚網被打火機燒15秒，著火再燒10秒，直至有人吹熄才停止燃燒，然而，審查組似乎認為是阻燃的，對測試結果不感託異。

古小平確認，3個測試都有RI代表做，ICU觀察，而承建商吹熄棚網。古小平稱，那測試有問題，惟着眼點在覆檢兩次，棚網燒不着。杜指，該RI代表有何專業資格，他亦不知。古指，從其卡片，知悉對方是高級合約經理，相信有經驗。

【12:25】ICU在大火前，除非接獲投訴，不則不會巡查棚網是否合標。杜指，阻燃要求一直都在，古亦同意監管責任，但ICU從沒去查是否違規。

古同意，ICU做法與屋宇署做法一樣，如承建商掛棚網，不用通知ICU，依賴承建商操守。他指，目前已經更改做法，要經實驗室檢驗，才能掛棚網。

ICU10次巡查 8次事先通知 稱RI在場重要

【11:53】聽證會上又指出，ICU曾10次巡查宏福苑，8次事先通知，2次有例外。古的證人供詞稱，由於他要處理投訴或查詢，加上不是「Site Audit」(工地巡查)，亦不像突擊檢查，所以會事先通知RI才做檢查。由於ICU要解決問題，RI在場很重要，讓他們理解實際情況，被投訴事是否成立，並要求對方解釋。

杜問，為何ICU與其他部門做法不一。消防處巡查不會事先通知，以免影響公正性，除了試警鐘，以免「嚇親人」；勞處16次巡查，沒預先通知； 屋署一般巡查，不論新樓或現樓，不會通知RI等。

ICU巡查先通知被指監察失靈 古小平稱有保留

古稱不知道與其他小組做法不同，強制驗樓小組與屋署強制驗樓小組對口，做法一直按照屋宇署強制驗樓手冊，但需否事先預約，並沒寫在手冊。古同意通知了是快及方便，對於會否令監察失靈，古稱「有保留」，因很多時會通知RI，Ri負責監察RC(註冊承建商)，如有違規，不應將內容通知RC。而古確認，巡查其實只需約RI，不用約RC。不過，杜指出，ICU「次次都約齊」。

另外，就事前通知RI的時間，古指，大部份有即日通知。古稱，事後已抽查已改用電腦抽籤方法，一是保障自己，二是避免「做手腳」情況。

被問到後樓梯生口、發泡膠封窗等 古小平認ICU監督

【11:00】杜引《建築物(建造)規例》16條，承建商進行建築工程或街道工程，須採用適當的建造方法及程序，及採取適當的預防措施。

古確認，如承建商違反16條，監督責任在於ICU。他承認後樓梯生口、發泡膠封窗、棚網是否有風險、被動消防裝置是否合規、棚架會否造成危險，ICU有責任。古確認，是ICU跟進及調查後才交給屋宇署，「係我哋吧管轄範圍。」

杜指出，ICU多數都是接獲投訴才落場，大部份都是審視文件，也看不到怎樣違規，「如果講一套做一套是睇不到」，所以都是靠RI。古稱是制度上是跟從RI，「本來制度就是RI 去做監察」。

鴻毅RI去世兩年ICU始知 揭期間無聯絡

另外，杜又指出，ICU在2024年9月得知原本RI，沈鉅忠離世。杜指，他在2022年7月離世，但ICU兩年後才知道他離世。兩年間，ICU與RI欠缺溝通，古同意。

ICU劉家敏至少兩度要求鴻毅補交強制驗樓計劃（MBI）文件，並指如沒有獲委任的RI，應該停工。杜指，「發現RI死咗兩年，唔係成日發生，所以你應該記得？」，又指不知道RI離世，因公司無通知ICU。杜指出，2024年9月13日，ICU處理居民投訴，想聯絡沈鉅忠時，才知道其離世。

被問沒有RI兩年，你們有否主動巡查？古表示，宏福苑2024年7月才開工，由沈鉅忠離世至開工，工程都沒有展開。

杜指，鴻毅2024年10月向ICU文件，指「其上述項目已即時交由本方另一位RI吳躍接手跟進。」杜指，鴻毅的說法是RI已無縫接軌，惟ICU完全沒問過沈鉅忠何時離世，又指ICU摧促多次，他們才交出吳躍的名字，為何ICU不覺可疑。古指，不知道沈鉅忠何時離世，當時著眼點是何時有新RI接手，因為宏福苑已開工。

認靠承建商和RI自律和監督

被問是否同意RI都需要被監察，古表示，本身制度有RI監察工程，業主聘RI監督。他承認，ICU無定期巡查，接獲投訴「先做嘢」，依賴承建商及RI自律和監督 。

他同意ICU巡查沒有人直接走過後樓梯，ICU察覺不到問題，「因為我哋都係睇投訴，唔會睇成個屋苑。」被問如走過後樓梯，理應見到問題，古同意，強制驗樓小組就投訴檢查，如無人投訴，就不會知道。

再被問追問誰人監督RI，古指，RI是註冊檢驗人員的，他是專業人士，有責任。投標方面，URA有招標妥。

【10:44】聽證會指出，ICU每月抽16個案審查「樓宇檢驗證明書」(MBI3) 或「樓宇修葺證明書」(MBI4)。古指，2025年接獲108張強制驗樓報告，「差唔多抽曬。」

會上展示宏泰閣／訂明檢驗報告，當中包括，防水缸欠妥要修葺；欠妥類別有幾項。另展示宏泰閣的「Audit Check表」(核查表)，杜形容，表格相對簡單，ICU檢查資料是否齊全，例如範圍是否足夠、註冊檢驗人員(RI)的檢驗方法是否恰當。至於即場檢查的情況，就是「檢查是否符合RI檢查報告」，如果比較沒有太大差異，就會接受。

杜淦堃稱，有部分ICU報告的內容，其實並沒有包括RI 報告中所包函的所有範圍。被問到是否沒檢查所有RI報告中的項目。古稱，並非每項會做。他補充，就算選中做「site audit」(工地巡查)，「都不會睇晒，只會揀天台、中間及地下。」古亦承認，宏福苑的工程只用目測，沒額外做測試。

就ICU每月抽16個證明書審查，杜指出，「一個月做16單，都只做到一小部分，宏福苑都只做到8份一，但相信都做不了8份一 」。古同意。

強制驗樓計劃計分制 區議員曾佔15分

【10:12】聽證會談及為何宏福苑會被加入強制驗樓計劃。屋宇署設有編制的計分制度，古表示，ICU則跟隨該計分制度，評份包括樓齡、有否做過大維修、是否對公眾構成風險等。而分數愈高、被選入計劃的機會愈高。

聽證會揭示，有區議員推薦，在被評分做大維修的分數中，會加15分，即區議員評分都會加入考量。古指，現已於2021年更改，分四個範疇，樓齡、管理狀況、有否潛在危險。現在與區議員無關。

聽證會展示宏福苑強制驗樓評分，沒有區議會推薦；樓宇狀況低分，即樓宇狀況好。杜形容，宏福苑的分數較低，即樓宇狀況好，為何會被選中。古稱，因為怡閣苑、愉田苑都已做大維修；因此雖然宏福苑評分不高，故順延選宏福苑做大維修。

宏福苑大火後，坊間有要求加強市建局「招標妥」把關角色，亦有質疑大維修成為圍標溫床；宏福苑11月26日發生五級火，外牆棚網燒燬後，可見牆上有不少發泡膠。（資料圖片/梁鵬威攝）

大維修圍標行為非新鮮事 不知悉宏福苑有否發生

【10:00】房屋局獨立審查組 (ICU)高級屋宇保養測量師古小平作供。他於2024年1月4日加入ICU，2018年3月已升至現時職位；此前在房署屋邨管理處做，負責屋邨保養工作。

代表獨委會的資深大律師杜淦堃指，宏福苑大維修至大火當日，他是ICU強制驗樓計劃（MBIS）小組的主管。MBIS管轄ICU所有樓宇的強制驗樓工程。

杜淦堃指，大火前，坊間有很多就大維修工程，有否留意到，大維修承建商有圍標行為。古同意「不法行為都不是新鮮事」。杜問，大火前就承建商不當行為，包括偷工減料，古說，行業有機會發生，但不知悉他參與的大維修曾否發生過，如果有，會向廉政公署舉報。

涉巡查通水ICU劉嘉敏無交供詞 古小平稱了解其工作

杜指，屋宇保養測量師劉嘉敏，在古的指導下，處埋宏福苑的項目。而李家豪助理工程監督，他非專業人士，但亦有參與宏福苑大維修。連同他，該組合共三人參與。

杜稱，見到WhatsApp及郵件都涉及ICU屋宇保養測量師劉嘉敏；古稱主要是劉嘉敏與人溝通。杜指出，劉家敏沒提交證人供詞，並問及原因。古指，平時劉家敏的工作是古小平指示，亦有電郵紀錄，很多視察古亦有到場，故很了解。

《香港01》宏福苑五級火專頁

大火後，坊間有要求加強市建局「招標妥」把關角色，亦有質疑大維修成為圍標溫床。

2024年7月23日，大埔宏福苑業主質疑大維修涉圍標，擬召特別大會，被當時法團警告要付訟費。當時屋苑部份地方已搭建棚架。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

大埔宏福苑火災獨立委員會聽證會各場重點

宏福苑聽證會3.19第一場重點

宏福苑聽證會3.20第二場重點

宏福苑聽證會3.24第三場重點

宏福苑聽證會3.26第四場重點

宏福苑聽證會3.30第五場重點

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宏福苑聽證會4.1第七場重點

宏福苑聽證會4.2第八場重點

宏福苑聽證會4.8第九場重點

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宏福苑聽證會4.21第十六場重點

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宏福苑聽證會4.23第十八場重點

宏福苑聽證會4.24第十九場重點

宏福苑聽證會4.27第廿十場重點

綜合獨立委員會3月19日首場聽證會內容，四個被點名部門房屋局獨立審查組（ICU）、勞工處、消防處及屋宇署的缺失。（《香港01》AI製圖）

▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼

