宏福苑｜涉巡查前「通風報信」　房屋局ICU劉嘉敏沒交書面供詞

大埔宏福苑大火獨立委員會周三（21日）舉行第四輪首場聽證會，踏入第22日，被揭多處失職房屋局獨立審查組（ICU）作供。多次代表ICU回覆居民投訴的屋宇保養測量師劉嘉敏，在早前的聽證會中被揭於巡查前「通風報信」、回覆居民有關發泡膠封窗投訴時稱「無相關條例具阻燃標準」，惟委員會今稱劉嘉敏沒交書面供詞。



聽證會披露，劉嘉敏與鴻毅有恆常溝通。有宏福苑居民曾向ICU查詢註冊檢驗人員身份，劉嘉敏收到查詢後問鴻毅，鴻毅拒絕後，劉嘉敏就回覆稱，註冊檢驗人員由法團委任，資料由法團交給ICU，因此不便透露。



《香港01》宏福苑五級火專頁

大埔宏福苑11月26日發生五級火，火災造成168人死亡。（資料圖片/梁鵬威攝）

踏入聽證會第22日，ICU周三（21日）才有首名職員作供。ICU高級屋宇保養測量師古小平負責管理ICU的強制驗樓組，全組有三人負責宏福苑項目，除了他，還有下屬屋宇保養測量師劉嘉敏，及助理工程監督李家豪（音譯），而劉嘉敏是專業職系，及專責處理投訴。

劉嘉敏沒交證人供辭 上司古小平：工作都是由我指示去做

委員會首席代表、資深大律師杜淦堃指出，劉嘉敏並無沒提交證人供辭。其上司古小平解釋，劉嘉敏的工作都是由他指示去做，因她的行為、回覆都由他監督，因此只有古小平提交。古小平稱，很清楚劉嘉敏的工作。他確認劉嘉敏也是小組中的主要聯絡人，她會聯絡鴻毅、宏業，及回覆投訴。

大埔宏福苑11月26日發生五級火，至少40死，278人失去聯絡。火勢翌日（27日）逐漸受控，消防料搜救行動會持續至黃昏。（資料圖片/梁鵬威攝）

劉嘉敏多次與鴻毅聯絡 查棚網前一日通知視察

多日聽證會，展示過多項劉嘉敏的電郵、電話對話記錄，劉嘉敏與鴻毅有恆常溝通。2024年10月28日，巡查棚網前一日WhatsApp鴻毅楊子文「通風報信」外；2025年5月29日，ICU發郵件，收件人為鴻毅和管理處，提及ICU會在6月3日上午10時實地視察，即ICU在視察前的上星期已「通知」鴻毅。

劉嘉敏在巡查前一日的「通風報信」對話截錄

劉嘉敏：「因為近期收到嘅業户的查詢」、「主要擔心話棚網脆弱，不能保護棚架」

楊子文：「明白」

劉嘉敏：「target 明天睇宏福」、「r u ok」

楊子文：「下午可以，上午去驗收」劉嘉敏：「明天下午我們Ok」、「煩請安排宏業阿譚出席」、「我們想了解舊棚網與新棚網的規格與阻燃能力。」

1823查詢註冊檢驗人員 鴻毅拒披露 ICU即拒答

2025年3月，有居民向ICU查詢宏福苑註冊檢驗人員RI的身份，劉嘉敏收到查詢後問鴻毅，鴻毅拒絕，並稱「不希望向第三方公開」後，劉嘉敏就回覆稱，RI由法團委任，資料由法團交給ICU，因此不便透露。杜淦堃質疑，「連RI係邊個都咁保密，咁點投訴？」古小平則稱，RI資料可從法團或管理處取得。

鴻毅董事兼RI沈鉅忠在2022年7月離世。

聽證會披露，鴻毅董事兼RI沈鉅忠在2022年7月離世，惟ICU兩年後處理居民投訴時，始知道沈逝世。及後陳兆華曾短暫擔任RI，但沒通知ICU。