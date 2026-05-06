宏福苑長期發泡膠封窗　房屋局ICU：以為3層3層做　俾承建商呃咗

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（6日）舉行第22場聽證會，房屋局獨立審查組 （ICU）高級屋宇保養測量師古小平作供時，表示不同意ICU沒關心過宏福苑承建商宏業用發泡膠封窗，又指當時相信宏業所說是「三層三層做，流水作業式」做，並不知道封了多少窗，如知道長時間封會發出停工令。



代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃指ICU「俾宏業同鴻毅呃咗」，古小平回答指「而家睇返係」。



《香港01》宏福苑五級火專頁

宏福苑11月26日發生五級火，外牆棚網燒燬後，可見牆上有不少發泡膠。（資料圖片/梁鵬威攝）

宏福苑F、G及H座居民自行測試 發現發泡膠易燃

聽證會揭示出早在2024年9月，已有居民透過1823熱線投訴，指宏福苑F、G及H座放有大量發泡膠，有居民自行做測試，發現發泡膠易燃，又指國家有具阻燃性質的發泡膠。居民並符上測試影片帖文佐證。

古小平在同月20日，回覆ICU屋宇保養測量師劉嘉敏指，會詢問屋宇署前高級屋宇測量師謝錦明。

ICU古小平與劉嘉敏實地視察：沒留意其他樓層已封發泡膠

古小平在2024年9月25日與劉嘉敏宏福苑巡查，於現場見到，發泡膠板標識為「CO2 生態健康地暖板」，存放地面層，亦都見到電梯大堂已封窗，但沒留意其他樓層，在外面亦因為棚網遮發泡膠，故未見其他樓層有發泡膠封窗。

房屋局獨立審查組（ICU）高級屋宇保養測量師古小平。（黃偉民攝）

古小平見承建商宏業 獲告知封窗是「三層三層做，流水作業式」做

ICU被指沒關心過發泡膠封窗，古小平不同意。他表示，曾向承建商宏業了解怎打鑿，怎樣封。 古小平指，10月28日見到發泡膠，所以約了宏業，看他們如何解釋。他當時不知道已封窗 。

古小平當日獲告知，是「三層三層做，流水作業式」做，是「一路封、一路打」。

杜淦堃追問古小平：宏業講你就信？佢哋擘大眼講大話

代表獨立委員會的杜淦堃追問「佢（宏業）講你就信？」古小平稱當時相信對方解說，沒留意到他門的說話是錯的。杜淦堃又指，宏福苑1984戶，是否有理由相信他們每戶都封了窗，古小平稱不知道是同一時間封。

杜淦堃聞言指「如宏業真係咁講，佢哋擘大眼講大話」，古回答指當時封了五座、三座有棚架，當時是剛剛開工。

2025年11月30日，大埔宏福苑五級火後，現場有燒剩的棚架、棚網，以及燒剩的封窗發泡膠板。（資料圖片/夏家朗攝）

古小平承認無否向宏業索取發泡膠阻燃性報告 以為封窗屬短期操作

被問到有否向宏業索取發泡膠阻燃性報告，古小平承認沒有，認為封窗屬局部工程、分三層做，風險可控，亦沒違反《建築物條例》，故沒基礎要求他們提供證書。他又指，當時專注解決投訴問題，沒寫書面紀錄，現時回望，認為有書面記錄是穩妥的做法。

杜淦堃再問臨時使用發泡膠板是否沒規管，古小平表示屬短期操作，而非長時間封，故沒違反《建築物條例》。古小平的供詞提到，雖然沒紀錄，但記得謝錦明指由於發泡膠封窗不是建築工程，故沒要求其有阻燃性。

杜淦堃質問：「佢哋大費周章落去睇，有問過同事，做咗咁多嘢，一粒字都唔寫，係咪你平時嘅做法？」古小平回應說：「而家回望，有個紀錄係好嘅、穩妥。」

至於有否質疑謝錦明沒看過投訴、報告、相片等的說法，古小平稱巡查時不知道窗是如何封上，故是口頭解釋。他又承認沒給予任何資料予謝錦明，但強調有轉發口述資料，又稱發泡膠封窗是「簡單易明嘅嘢」。

2025年12月3日，大埔宏福苑五級火後，現場有燒剩的棚架、棚網，以及燒剩的封窗發泡膠板。（資料圖片/陳葦慈攝）

古小平：得長時間封是有問題 但逐層封沒問題

杜淦堃又指出，古小平不知道家家戶戶都封著窗。9月25日見到發泡膠，亦見到可能會大量使用。古小平表示，宏福苑始終有八座，是否同一時間做，「呢個係唔知道嘅」。被問到謝錦明指發泡膠封窗不可能符合《建築物條例》16條的解釋是否合理，古小平稱「我的記憶一定是事實」。

杜淦堃指，發泡膠不是建築工程，但不代表沒違反《建築物條例》16條。按古小平的說法，分開三座做便沒問題，問現在會否覺得沒違反條例第16條。古小平回答說以往覺得長時間封是有問題，但逐層封沒問題。杜淦堃追問要封多少日才有違條例，古小平稱要有一條界線。

（房屋局ICU是否）俾宏業同鴻毅呃咗？ 獨立委員會資深大律師杜淦堃

而家睇返係！ 房屋局ICU高級屋宇保養測量師古小平

古小平：封窗是打鑿臨時保護 打鑿後理應移除

古小平的供詞指，如封窗情況如此嚴重，會發出停工令。他作供指，之後沒收到居民投訴發泡膠。如長時間封窗，以其經驗，應有人投訴。杜淦堃指出，宏福苑長期被封窗，估計超過一年，但完全沒被察覺，古小平稱封窗是打鑿的臨時保護，打鑿後理應移除。

宏福苑11月26日發生五級火，外牆棚網燒燬後，可見牆上有不少發泡膠。（資料圖片/梁鵬威攝）

居民附相片投訴窗被封了15個月 古小平：當時沒留意到

被問到察覺不到，是因為沒有居民投訴，古小平稱2025年1月在居民與承建商的交流會上，有居民質疑，而承建商回覆電郵指沒封窗。杜淦堃質疑「睇了電郵所以覺得沒有封？」，又指出沒有強而有力的證據證明註冊檢驗人員（RI）說法不正確，指ICU「信錯RC（註冊承建商）、RI、冇人投訴」。古小平稱「一直打，一直拆」的做法業界常用。他又指雖然沒收到居民投訴，但在2024年11月18日有到場視察。

杜淦堃表示，2024年8月至2025年11月，有居民的窗被封了15個月。他續指，在2024年11月ICU已收到一連串投訴，這些相片顯示發泡膠封窗。古小平的供詞稱指，當時沒留意到。他又指，看到2025年1月21日管理處的窗也被封着，推斷是發泡膠板。

2026年4月23日，宏福苑7座受災大廈居民可分批上樓，宏仁閣及受災情況嚴重的宏昌閣低層住戶回家收拾。（資料圖片/梁鵬威攝）

杜淦堃質疑ICU當時「完全無覺得俾人點咗？」，因承建商聲稱「三層三層」封窗。古小平表示該處是辦事處，相片上方有石屎維修，並非等同於樓上。杜淦堃再問當時有否想過覺得沒有問題，古小平稱當時有想過，但當時注意力在其他地方。

杜淦堃稱無留意「合理啲」，如留意後仍覺得沒問題，「係難以接受」。古小平則指相片的目的是想看窗檯石屎，公眾席隨即傳出嘩然聲。