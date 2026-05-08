碧瑤灣3幢樓維修因涉宏福承建商停工　業主周融籲投白票阻再揀標

大埔宏福苑大維修工程承建商「宏業建築工程有限公司」承辦多項工程，包括薄扶林碧瑤灣第四期三幢樓6,200萬元大維修工程，早前已通過更換承建商。業主立案法團擬月底召開特別業主大會，從較早前有份與宏業一同參與投標的其他承建商中，選出一間繼續工程。



建制組織「幫港出聲」周融是碧瑤灣第四期業主，他日前向業主發信，呼籲「投白票」，阻止選出承建商。他質疑顧問公司當初選出宏業作為工程承辦商，又提到現時可選承建商，價錢比宏業要高，擔心出現「宏業2.0」。



周融接受《香港01》查詢形容，做法是「取易不取難」，稱現屆法團一意孤行，又指即使集齊5%業主同意要求召開大會，亦會被拖延。他又提到，業主曾向南區民政處反映，但處方僅以「溝通問題」、「雙方可以調解」等說法搪塞。



宏業薄扶林碧瑤灣項目因宏福苑大火停工，早前有工人爬棚架追薪數百萬元。（資料圖片／黃偉民攝）

宏業薄扶林碧瑤灣項目因宏福苑大火停工，早前有工人爬棚架追薪數百萬元。（資料圖片／黃偉民攝）

4間候選承建商當初與宏業同時入標 周融憂有與宏業相關

周融周四（7日）向碧瑤灣第四期業主及傳媒發信，指5月底或6月初舉行的業主特別大會，將會舉行投票，選出接替宏業繼續大維修工程的公司；但現時候選的四間公司，全部都是當初與宏業同時入標的承建商。

周融質疑圍標的操作通常包含其他拍檔入標「陪跑」，擔心四間公司與被指涉及圍標的宏業屬同團伙，令業主「由油鍋直接跳往火坑」。

建制組織「幫港出聲」周融是碧瑤灣第四期業主。（資料圖片）

指4間公司投標價比宏業6200萬還高 周融促通過委任另一顧問公司

信中透露大維修原定工程費用為6,200多萬元，每戶需負擔16萬至33萬多元不等 。周融認為，既然排除了宏業，合理的期望是工程價錢回落，惟這四間公司當初的投標價比當初的宏業還要高，質疑若只能選一間比宏業更貴的公司，等同「換湯不換藥」 。

他又對當初推薦宏業的顧問公司「翔天測量師行有限公司」有懷疑，呼籲業主基於「用人勿疑，疑人勿用」的原則，在特別業主大會中拒絕向四間候選公司投票，並通過重新委任另一間新的顧問公司。他又在信末特別提到，私人屋苑的會議不受公共選舉的法律規管，呼籲不投票或投反對票並無違法。

建制組織「幫港出聲」周融是碧瑤灣第四期業主。（資料圖片 / 羅君豪攝）

周融批評法團一意孤行 曾向南區民政處反映獲回應是「溝通問題」

周融接受《香港01》查詢提到，碧瑤灣第四期共有三幢樓共300戶，維修的6,200萬工程費，只是遵辦驗樓令工程的費用，若連同裝修大堂、鋪設外牆紙皮石等，可高達1.5億元。被問到為何不集齊5%業主同意要求召開大會，他稱擔心被拖延，形容投「白票」是「取易不取難」。

他又指，稱現屆法團一意孤行打算在四間曾入標公司中重選，就此他曾向南區民政處反映，但民政處僅以「溝通問題」、「我哋可以mediate（調解）」等說法搪塞。他未有評論民政處的做法，僅稱若沒傳媒報道，「唔令政府知道或者覺得唔對路，底下可能力量都唔夠。」

他又指，將來一定會總結今次心得，向政府提建議改善大廈大維修，「你唔親歷其境，你唔知道原來你面對嘅力量係有幾大，呢啲係貪污集團嚟㗎。」