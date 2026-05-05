逃過結業｜灣仔金輝點心獲減租可續經營　女少東︰做到爸爸退休

【結業潮／金輝點心茶餐廳／灣仔老店】本港近日多間店舖結業，不過也有逃過結業好消息，灣仔點心店「金輝點心茶餐廳」上月公布，因業主加租及反口租了給新租客，會在一兩個月內結業。不過女少東日前在網上公布，由於獲得業主減租，加上自宣布結業後大量顧客到店支持，父親因而決定繼續營業。「總之呢段時間我哋會一直做落去，做到爸爸話要榮休為止。」



「金輝點心茶餐廳」4月中公布將於未來一兩個月結業。（Threads／krystal.27__圖片）

金輝點心茶餐廳的點心全由人手製作。（OpenRice／Eggish圖片）

金輝點心開業逾20年 老闆曾在龍門酒樓任大廚

位於灣仔春園街的「金輝點心茶餐廳」開業逾20年，老闆曾在已結業的灣仔龍門酒樓任大廚，後來自行創業開餐廳養活家人，每日清晨回店製作點心，為本港買少見少的手工點心餐廳。

女少東4月中在網上公布，由於香港的經濟狀況太差，縱使餐廳已苦撐多時，惟業主最近加租，更「突然間反口租咗畀第二個」，未來一兩個月只能光榮結業。

女少東公布獲減租︰業主表示體諒並感受到他們誠意

女少東日前公布，經過一番商討後，業主表示體諒並感受到他們的誠意，最終願意減租。女少東又指，餐廳自公布結業後獲得大量支持，加上承載多年的心血，父親也感到不捨，因此他決定繼續每日手製點心及靚湯。「總之呢段時間我哋會一直做落去，做到爸爸話要榮休為止。」

餐廳除了提供傳統點心外，也有蒸魚飯及烚菜等。圖為豉汁蒸鯇魚外賣。（OpenRice／Waterson圖片）

廚房只得老闆一人運作 望顧客體諒長者要休息

雖然帖文獲大量網民留言表達支持，但也有人提到點心不夠熱及出餐時間過長，其中有顧客特地從元朗到灣仔支持，惟早茶時段竟無蝦餃及糯米雞，批評「最普通嘅點心都冇貨，點樣叫客人捧場？」

女少東則解釋，由於廚房只得父親一人運作，出餐或需要一點時間，期望顧客能夠多多包涵，因長者需要休息恢復。