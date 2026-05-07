結業｜西貢CENA酒吧餐廳6月1日結業︰無法抵擋環境變遷及業主壓力

【結業潮／西貢／CENA／酒吧】本港結業潮持續，位於西貢市中心沙咀街的酒吧餐廳CENA日前公布，雖然多年來一直努力耕耘，但最終無法抵擋環境變遷及業主的壓力，只能無奈6月1日光榮結業。



翻查資料，該店在2016年底開業，最近或為了增強競爭力，推出200元優惠套餐，包2公升黑啤酒或蘋果酒，配新鮮薯條、馬鈴薯角或紅薯片。



西貢酒吧餐廳CENA公布今年6月1日光榮結業。（CENA FB圖片）

西貢酒吧餐廳CENA位於西貢市中心的沙咀街，主打西餐及漢堡包。（CENA FB圖片）

CENA感謝顧客多年支持︰結業決定不容易及充滿不捨

酒吧餐廳CENA本周二（5日）在社交平台公布，感謝顧客多年來的支持與陪伴，雖然多年來一直努力耕耘，但最終無法抵擋環境變遷及業主的壓力，只能無奈在6月1日光榮結業，該日為最後營業日，形容決定不容易及充滿不捨。

我們還有最後一個月的時間，誠意邀請您回來，再與我們共享一頓飯、一杯咖啡、一份熟悉的味道。無論是tapas小食、悠閒的午餐，還是與好友相聚的晚餐，這最後的時光，我們希望有您一起參與。 酒吧餐廳CENA

西貢酒吧餐廳CENA今年三月底推出優惠套餐，例如2公升黑啤酒或蘋果酒，配新鮮薯條、馬鈴薯角或紅薯片，只收200元。（CENA FB圖片）

今年三月曾推優惠套餐 200元包2公升啤酒及薯條

翻查資料，CENA在2016年底開業，位於西貢市中心的沙咀街，距離海濱只有一兩分鐘路程，主打西餐及漢堡包。而該店附近開有多間酒吧餐廳，或為了增強競爭力，今年三月底曾推出優惠套餐，例如2公升黑啤酒或蘋果酒，配新鮮薯條、馬鈴薯角或紅薯片，只收200元（未包括加一服務費）。