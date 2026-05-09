母親節禮物｜民俗專家列12星座媽心頭好　山羊愛黃金金牛享受圍爐

母親節將至，想好送媽媽什麼禮物了嗎？小孟老師在Facebook發文列出12星座母親喜歡的生日禮物類型，其中金牛座媽媽享受聚會吃飯，摩羯座媽媽則更喜歡收到禮券，能自己挑選喜歡的禮物。



小孟老師列出12星座母親喜歡的生日禮物如下：

牡羊座媽媽：健康相關的器材

牡羊座（白羊座）媽媽近期健康較差，容易筋骨痠痛或者眼壓較高，小孟老師建議，倘若你的媽媽是牡羊座，適合健康相關的器材。比方說：按摩椅、護眼罩，以及健康食品相關的，比方說：燕窩、維他命D。

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處女座媽媽：關於自動清潔的電子用品

處女座對於自己要求很高，非常愛面子也很重視外在給人乾淨亮麗的感覺。除此之外，處女座的媽媽通常居家生活非常愛乾淨，只要是開始規劃整理就一定要整理的相當乾淨沒有留下任何污垢。媽媽為處女座適合送關於自動清潔的電子用品。比方說：自動洗與烘碗機、洗脫烘洗衣機、自動除水拖把等。

雙子座媽媽：美的物品並且隨時能使用到

雙子座比較喜愛欣賞美的物品並且也要隨時都能使用到。所以你的媽媽若為雙子座，小孟老師建議你適合送衣服、鞋子、保養品以及亮麗配件服飾，都能讓媽媽感受到你的誠意。

金牛座媽媽：與媽媽享受圍爐

金牛座很務實也很喜歡跟朋友一起吃喝玩樂，同時也容易活在回憶裡。所以你的媽媽若為金牛座，小孟老師建議你與媽媽享受圍爐的感覺。也適合購買媽媽喜愛的食材下廚做羹湯，或者到溫馨的餐廳好好大快朵頤一番。除此之外，小孟老師也建議將與媽媽的親密照片裝上精緻框架，一定能打動媽媽芳心。

摩羯座媽媽：現金禮券購買自己想要的禮物

摩羯座（山羊座）媽媽近期相當愛錢也很想要省錢。正因如此，你的媽媽若為摩羯座，小孟老師分析在性格方面，她比較喜愛自己購買自己想要的禮物，所以見錢眼開的摩羯座媽媽，不妨買幾張現金禮券給她，相信摩羯媽媽一定會很高興。倘若你不想送現金禮券，小孟老師也建議你買些保值商品給媽媽。比方說：鑽石戒指、K金項鍊、黃金首飾等。如此一來，媽媽必定能感受到你的誠意而痛哭流涕。

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射手座媽媽：紅酒、異國商品、XO

射手座（人馬座）愛交朋友也對周圍的人都很大方，也喜愛邀三五好友來家裡聚一聚。正因如此，你的媽媽若為射手座，她喜好特別大方的物品。比方說：紅酒、異國商品、XO對她們來說最適合。因為當射手座媽媽的朋友來拜訪她時，她能拿出你送的禮品來款待她的朋友，順道還會說是你送的，肯定讓媽媽更有面子。此外射手座的媽媽，她們也喜好邀請朋友來家坐坐。所以小孟老師建議你可購買現代化傢俱用品、時尚擺飾用品、掛畫等。讓媽媽的朋友進入家中眼睛一亮說是你大手筆購買的，鐵定讓媽媽受人稱讚。

巨蟹座媽媽：禮券與兌換券

巨蟹座比較強勢也會喜愛自己想要的禮品，若你送的不合媽媽的心意，表面上媽媽不會說什麼，但其實媽媽內心裡會覺得你浪費了錢。正因如此，小孟老師建議你，可以送巨蟹媽媽禮券與兌換券會讓媽媽更開心。若你手邊沒有商品券可以購買，不妨帶媽媽逛街，順道問她喜歡什麼直接買給媽媽，這也會比你想半天還要好。

獅子座媽媽：亮麗時髦皮衣或包包

獅子座今年魅力大開會特別愛漂亮，也會越來越愛打扮。此外獅子座媽媽在性格方面喜歡華麗與自然混搭，同時也喜歡被人誇讚。正因如此你的媽媽若為獅子座，小孟老師建議你可購買一個亮麗時髦的皮衣或包包、名牌精緻戒指、精緻背包、流線輕巧毛衣以亮麗奪目色彩為佳，讓媽媽過了母親節之後參加親友的婚禮能夠更加體面奪目。

天秤座媽媽：親自製作手工物品

天秤座媽媽喜愛手工物品，越是小孩親自製作越能打動天秤座媽媽。正因如此你的媽媽若為天秤座，小孟老師建議你可以親自動手做些禮物，或者找人製作特別的衣服與襯衫，讓天秤媽媽感受到你愛的澎湃。若你夠時間或者想讓媽媽感動，小孟老師建議你不妨自己做一張記錄媽媽從小照顧你的光碟或影片，倘若你沒時間，也可挑選一個咖啡壺貼上你與媽媽兩人的照片，或者找人縫紉一件純羊毛的外套繡上你跟媽媽的名字。若你還想要更別出心裁一點也能印上你與媽媽大頭照的茶杯組，但杯子必須色彩鮮明，圖案精美。如此一來將可與媽媽度過一個難忘的母親節。

清水孟國際塔羅小孟老師（Facebook/小孟老師星座塔羅牌之清水孟）

水瓶座媽媽：可愛與休閒類的物品

水瓶座在性格上是純真之中帶有強烈赤子之心，她們的鬼點子又多又有趣，通常不喜愛俗套又不靠譜的物品，大多偏好可愛與休閒類的物品。正因如此，你的媽媽若為水瓶座，小孟老師建議你，可購買一條時尚別緻的手鏈或耳環，花香類的香水組合等，都能討水瓶媽媽開心。若想更別出心裁一點小孟老師建議你，可購買一件潮流條紋連身裙，讓你的媽媽New一下。

天蠍座媽媽：有吸引力或者魅力的物品

天蠍座近期人際關係將會出現情緒波動。正因如此，你的媽媽若為天蠍座，小孟老師建議你，購買一些有吸引力或者魅力的物品來增加媽媽的桃花與人際運勢。比方說成熟魅力的名牌胸針、一個閃閃發亮的魅力女性K金戒指等。若想要更別出心裁，小孟老師建議你，可購買一件絲質的柔軟衣服、一瓶獨特味道又能綻放出甜美香氛的香水，都能讓媽媽雀躍不已。

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雙魚座媽媽：喜愛獨特有品味的物品

雙魚媽媽能擁有體貼和善解人意的細膩心思，也喜愛獨特有品味的物品，海王星在下半年逐漸加強代表雙魚包容力超強體貼度百分百，若你的媽媽是雙魚座，你們的情感鐵定更加濃密。正因如此，你的媽媽若為雙魚座小孟老師建議你，可購買異國商品或者典雅造型的藝術品，還有一個咖啡色或深黃色皮製包包，讓媽媽能提起來充滿無窮魅力與自信。倘若想要更別出心裁，小孟老師建議你，可購買有質感的玉鐲或者柔軟羊毛圍巾、活潑色調的手套、潮流不落俗套的斜背包包等。都能擄獲媽媽的心，並且慰勞媽媽一整年辛苦的付出。

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