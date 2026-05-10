今日新聞8分鐘｜貨車和拖頭隧道狂飆｜比亞迪違停　司機粗口鬧警

母親節｜孝順仔$1000買花 油價升運輸成本漲花店仍降價：求生存

今日（10日）是母親節，不少市民到旺角花墟購買花束贈送家人。有男士花費約1,000元，買花送給媽媽及嫲嫲，祝願她們「青春常駐、身體健康。」有花店則指，受油價升高影響，今年運輸成本增加約3成，但考慮到今年整體經濟不太理想，為吸引市民買花，花店比去年降價，「冇辦法㗎啦，生存啊嘛。」

順利邨寶馬掃欄四輪朝天 男子報稱乘客 身有酒氣困車內送院治理

觀塘發生車禍。今日（10日）凌晨4時許，一輛寶馬私家車沿順利邨道往順安邨方向行駛，駛近順景街時，懷疑失控「自炒」，掃毀長約15米的行人路鐵欄，繼而剷上行人路四輪朝天，途經駕駛人士見狀報警。

消防接報到場，從車內救出一名受傷被困男子，男傷者保持清醒，在救護車接受初步治理，隨後被送往聯合醫院，以接受進一步治療。

比亞迪停雙黃線！司機不滿收告票鬧警員：X你老X 亂落客再被票控

先是違泊雙黃線再落客，還要對警務人員爆粗，實在大膽！有網民在社交平台發帖，指在牛頭角直擊1名司機，因停在雙黃線被警方票控，他不忿解釋自己只是「停車」而非「泊車」，雙方起爭執。他多次向警員爆粗稱「X你老X」，不少途經市民看不過眼，批評他態度囂張，他則氣燄回覆「我係咁X串㗎啦，吹X漲呀」。

及後司機收到告票準備駕車離開時，仍對車外圍觀市民破口大罵，警員發現對方車上1名乘客下車離去，認為司機涉嫌干犯在禁區上下客，因而再度向他發出告票。現場人士即時起哄，贊同警員做法，認為對方是活該。

網民紛紛譴責涉事司機，「自己違法仲要聲大夾惡」、「亂泊車預咗要食牛肉乾㗎啦」，「呢位BYD（比亞迪）伯伯少出名，車cam group有影過佢泊正喺停車場出入口」。

中九龍繞道隧道密斗貨車和拖頭狂飆 切雙白線左穿右插險撞

中九龍繞道發生懷疑狂亂駕駛事件。網上流傳多段影片，顯示有密斗貨車和拖頭在中九龍繞道隧道管道內無視雙白線，左穿右插互不相讓，兩車一度險撞，其間一直響咹，過程由附近「車Cam」拍下，嚇到女乘客驚呼「好少喺呢啲地方聽到喪呠」，叮囑男司機「兩架玩緊嘢，爸爸，你小心」。

澳洲律師涉五星酒店等食肆食霸王餐 還押至6.5再提訊

澳洲律師涉分別在港九的香格里拉酒店等食肆食「霸王餐」，並涉嫌毁壞餐廳的終端收款機，被控4項不付款而離去，及2項刑事損壞罪，案件今（8日）在東區裁判法院提堂，裁判官鄭潤聰應控方申請，將案件押後至6月5日再訊，以候警方作進一步調查，包括翻查閉路電視等。被告有申請保釋，但遭裁判官拒絕，須還押候訊，但他保留8天保釋覆核權。

上海地鐵MMA｜2長者與女子搶座 扯頭髮兼吐口水爆衝突

近日有網民拍片稱，上海地鐵車廂內兩名長者疑因座位問題與一名女子發生肢體衝突，雙方均指責對方吐口水。內媒《大河報》報道，5月9日，上海地鐵回應稱已經知曉此事，由相關部門介入處理。

教宗都無面畀？ 致電銀行改地址到梵蒂岡 客服誤以為詐騙秒收線

現代人每日登入郵箱及個人戶口都要回答大量保安問題，原來教宗良十四世（Pope Leo XIV）也不例外。良十四世2025年就任教宗後不久，嘗試將他在芝加哥某間銀行的登記地址改為梵蒂岡，但接電話的客戶服務代表卻誤以為是惡作劇，直接掛斷他的電話。

HYROX｜中年夫婦受兒子啟發首參賽鍛鍊5個月 冀鼓勵年輕人做運動

「信諾環球HYROX香港賽」周五（8日）起，一連三日在亞洲國際博覽館舉行，預計有逾19,500名參賽者參加，較去年增加一倍。今午（9日）所見，健兒們汗流浹背，為完成比賽出盡渾身解數，觀賽的人士亦叫得落力，期望為參賽的友人打打氣。

有中年夫妻受曾参賽的兒子啟發而参賽，提早5個月鍛鍊體能，冀鼓勵年輕人持續運動。另有七旬爸爸前來為兒子打氣，期望能參與明年的比賽，會由膳食做起增肌。