科大時任教授劉紅斌收4萬　叫同事取錄深圳某大學生　還押候判

撰文：郭顥添
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科技大學時任講座教授劉紅斌涉收4萬元，助一名在深圳某大學讀汽車服務課程的人，獲取錄讀科大環境健康相關的碩士課程，並向兩名同系負責收生同事發共6千元紅包作為「辛苦費」。同事收紅包後覺不對勁向校方舉報揭發。劉今(13日)在觀塘法院承認收賄及行賄等3罪，求情稱不情願地收款，惟署理主任裁判官鍾明新認為劉所言不實，將劉還押至5月28日判刑。

庭上透露，劉曾向同事詢問該申請人的情況時，同事已表示該生學歷與經驗不符要求，劉仍要求給該生面試機會，面試後又向同事稱：「我們收他吧。」

劉認收4萬助男生獲取錄

被告劉紅斌，63歲，案發時為科技大學海洋科學系講座教授，他承認1項串謀使公職人員接受利益罪；及2項向公職人員提供利益罪。指劉紅斌身為公職人員，與林珮玲於2025年3月2日至同年5月12日一同串謀，使劉在無合辯解下收取林4萬港元報酬，作為劉助林正曦獲香港科技大學取錄為理學碩士(環境健康及安全)課程的學生。

劉另承認於同年5月23日，向科大海洋科學系的講師梁瑞宜，及項目主任麥倩儀，分別提供5000元和1000元利是，作為助林正曦獲取錄的報酬。

同案被告6月再訊

同案另一女被告林珮玲，60歲保險中介，亦被控一項串謀使公職人員接受利益罪，林申請押後至6月24日，以讓辯方索取文件及提供法律意見，林准繼續保釋。

被告劉紅斌承認3罪。(資料圖片陳蓉攝)
女被告林珮玲(左)案押後再訊。(資料圖片陳蓉攝)

被告與另兩同事負責當年碩士生的申請

案情指，被告案發時為科技大學海洋科學系講座教授，他與同系講師梁瑞宜，是該系2025/2026學年度，理學碩士(環境健康及安全)課程的課程總監，及副總監，負責審批及與申請人面試。梁和項目主任麥倩儀負責篩選申請人，及處理入學行政工作。

課程要求申請人的學位及英文程度達一定水平

該課程要求申請人須持有認可大學的學士學位，相關的學科包括：生命科學、化學、環境科學或相關領域，申請人須以不低於第二級榮譽，或總平均成績點（GPA）不低於70%的成績。若申請人的學士學位並非以英文教授，另須滿足一定的英語能力要求。

林正曦是一名有意申請該課程的學生，他當時是深圳某大學的四年級生，主修讀汽車服務工程學士課程。2025年3月一名姓林女子向劉紅斌稱，若林正曦獲取錄可給劉數萬元。

梁曾向劉指林正曦學歷與經驗均與課程無關

劉在同年4月7日要求梁安排林正曦面試，但梁指林的學歷和工作經驗，均與課程無關，但她最後仍依照劉的指示，將林列入面試名單。

面試前提同事讓面試人好過些

劉、梁和麥倩儀於同年4月14日和林正曦進行面試，在面試前，劉叫梁：「讓他（林）好過些。」梁在面試後對林的英語水平表示憂慮，認為他或未能順利畢業，惟劉卻說：「我們收他吧。」梁出於對劉的尊重，給了林正曦較高分數，林因後獲有條件錄取。

劉透露林獲取錄將獲紅包

劉在同月24日問梁是否已向林正曦發出錄取通知書，又透露若林獲錄取，他將獲得友人的紅包。科大於5月1日向林發出有條件錄取通知，劉數日後獲告知：「林正曦的紅包今天剛剛收到」。林正曦支付課程訂金後，劉的銀行戶口記錄顯示有4萬元入帳。

劉給兩同事紅包稱是辛苦費

劉紅斌在5月23日分別給予梁和麥紅包，並稱是「辛苦費」。梁打開發現有5000港元現金，她相信是助林正曦獲取錄的報酬，梁遂報告事件，並上繳該筆現金。梁其後告知劉此舉不妥，劉拒絕收回紅包，並稱是從朋友獲得，著梁不要再提起。麥同日亦上繳1000元的紅包。

科大禁止高院2000元的饋贈

科大的「關於接受利益準則」列明禁止任何價值高過2000元的饋贈，若要接受則須獲批准。校方指劉紅斌從未就涉案4萬元申請批准。劉於去年6月19日被捕，他警誡下承認收受4萬元。

科大理學院院長王殷厚教授於事後錄取口供指，不會與林正曦進行面試，因林的學歷與生命科學、化學、環境科學等無關，加上林僅僅達到GPA不低於70%的最低要求。

求情稱因朋友多年交情不情願地接受

辯方求情指，劉沒有主動索款，他因與朋友有多年交情，不情願地接受。他又指雖然科大行政系統的誠信受本案影響，但認為傷害有限，涉案學生最終未有入學，課程仍有空位，無學生的學額被取代。本案已對社會作出有力警告，劉的工作和聲譽均已受損，望法庭考慮判以緩刑或較輕刑期。

官指對話未看到劉不情願收款

鍾官拒納劉是「不情願地」收受賄款，指相關對話看不到劉不情願地收，且林正曦的學歷並不達標準，無劉紅斌的幫助，他根本不會被錄取，把案押後至5月28日判刑，劉須還柙看管。

案件編號：KTCC492/2026

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