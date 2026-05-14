醫療展及亞洲醫療健康高峰論壇落幕　促成逾千場投資及商貿配對

由貿發局及特區府主辦的第六屆亞洲醫療健康高峰論壇（ASGH），以及由貿發局主辦、香港醫療科技協會協辦的第17屆「香港國際醫療及保健展」圓滿結束。作為「國際醫療健康周」的兩大旗艦活動，論壇匯聚43個國家及地區、近3,000人參與，安排了逾400場一對一環球投資項目對接環節，亦促成多份合作協議，重點涵蓋人工智能（AI）的廣泛應用。醫療展則吸引61個國家及地區、約1.3 萬名買家參觀採購，並舉行超過670場商貿配對會議。



貿發局亦與新加坡香港商會在論壇期間簽署合作備忘錄，支援內地企業透過香港「出海」，進軍新加坡及東盟市場。（主辦方提供圖片）

論壇促成10項合作備忘錄簽署

延續歷屆成功經驗，今年論壇促成10項合作備忘錄（MoU）簽署，包括養和醫療及西門子醫療，以及專注開發AI驅動醫療紀錄的澳洲初創Heidi Health，分別與本地醫療集團醫思健康及香港都會大學簽署的合作協議等，開展AI應用及臨床研究等多個醫健領域的深度合作。其中，養和醫療與西門子醫療簽署合作協議，將成立亞洲首個光子計數電腦掃描模擬定位技術卓越示範中心，推進全球精準醫療及醫學造影水平。

另外，貿發局亦與新加坡香港商會在論壇期間簽署合作備忘錄，支援內地企業透過香港「出海」，進軍新加坡及東盟市場。

參展商稱反應遠超預期

醫療展與ASGH及醫管局研討大會同期舉行，匯聚業界持份者，成功發揮顯著協同效應。其中首次參展的PalmX Technology Limited於初創專區展示「掌靜脈生物識別技術」，其副總裁盧知威形容是次展會反應遠超預期，首兩日已收到逾20個來自醫院及醫療機構的查詢，包括醫管局代表，同時吸引來自泰國、印尼、菲律賓及印度等海外買家，潛在訂單金額由一萬至數十萬美元不等。

醫管局研討大會結束 盧寵茂晤廣西衞健委副主任

為期3日的醫管局研討大會於周三（13日）結束，醫務衞生局局長盧寵茂同日與出席活動的廣西壯族自治區衞生健康委員會副主任黎君君，及其率領的代表團會面，探討深化兩地醫療合作。雙方就促進醫療人才交流及推動中醫藥發展進行深入討論，並分享發展跨境醫療合作方面的經驗。

盧寵茂表示，近年來，廣西與香港在醫療人才交流、中醫藥現代化發展等方面開展了合作項目，為兩地在醫療衞生領域的協同發展奠定了堅實基礎。雙方約繼續秉持優勢互補、互利共贏的原則，促進兩地深入交流與經驗互鑑。