今日新聞8分鐘｜內地男疑虧50萬欲自焚被捕｜東涌火8旬婦斃命

長青公路3車撞1死5傷 青馬管制區男職員遭順豐貨車撞斃

長青公路近青馬大橋發生嚴重車禍。今日（14日）傍晚約5時18分，一輛順豐物流公司貨車、一輛工程車及一輛七人車，在長青公路近青衣西北交匯處附近相撞。據了解，意外造成6人受傷，其中一名64歲青馬管制區男職員雙腳嚴重受傷，昏迷由救護車送往瑪嘉烈醫院搶救，延至當日傍晚6時03分被證實死亡；其餘傷者全是私家車人士。

消息指，七人車疑因爆胎故障停在路旁，青馬管制區工程車停在後方，涉事職員在外提供協助，不料遭順豐貨車從後撞上。現場可見，工程車車尾嚴重損毀，碎片散一地。有途經的駕駛人士拍攝現場影片，指：「有個人飛咗出嚟喎」、「人飛咗出嚟，郁都唔郁呀𠵱家」。

警拘宏福苑法團前委員江祥發及其妻子 涉詐騙百份百擔保特惠貸款

大埔宏福苑時任法團管理委員會（第12屆管理委員會）委員江祥發及妻子被捕。消息指，江祥發及其妻同為「藝鍶室內設計工程有限公司」董事，兩人涉以欺詐手段，詐騙「百份百擔保特惠貸款計劃」逾數十萬貸款及處理該筆金錢。《香港01》今日前往相關公司的地址了解，現場烏燈黑火。

警方表示，早前接獲報案，指懷疑有公司騙取政府「百分百擔保特惠貸款」。新界南總區重案組調查後，昨日（14日）於元朗區拘捕一名本地男子及一名本地女子（64及62歲），涉嫌騙取政府「百分百擔保特惠貸款」，涉及罪名包括「串謀欺詐」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）。兩人正被扣留調查；案件交由新界南總區重案組1A隊調查。

東涌奪命火｜83歲婦被發現倒臥單位房間內斃命 重案組跟進

東涌裕東苑喜東閣今日（15日）凌晨發生奪命火警，一名83歲老婦被發現倒臥在單位的房間內，救援人員證實她當場死亡，案件交由大嶼山警區重案組跟進。

金鐘內地男被捕｜疑投資虛擬貨幣損失50萬人民幣 欲以自焚引關注

一名34歲內地男子，昨日（14日）在金鐘一間麥當勞內遭大批警員制服，警方在他身上檢獲打火機和易燃液體，以涉嫌「管有任何物品意圖摧毁或損壞財產」將他拘捕。據了解，事主因為投資虛擬貨幣損手50萬人民幣，曾經在相關交易平台投訴，又透露來港行程及尋死意圖。

貴州女疑在河中｢放生奶茶｣ 網民怒批污染水質：下次換火鍋湯底？

貴州近日出現一宗奇葩事件，一名女子被拍到在河邊疑似將多杯奶茶倒入河中，影片曝光後迅速在網絡引發熱議，不少網友驚訝直呼「第一次看到有人放生奶茶」，也有人質疑此舉恐造成水污染。當地水務部門則證實，警方已介入尋人，後續將進行教育勸導。

特朗普訪華｜國宴菜單曝光金湯龍蝦配國產酒 播埋特朗普最愛YMCA

5月14日晚，國家主席習近平為來華進行國事訪問的美國總統特朗普舉行歡迎宴會。社交平台流傳出國宴菜單及音樂單，音樂單中還包括特朗普的競選歌曲《Y.M.C.A.》。

特朗普中南海與習近平進行小規模會面 稱達成「巨大貿易協議」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月15日早上乘車抵達中南海，準備與中國國家主席習近平舉行小範圍會晤。